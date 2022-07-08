У війні з РФ починається переломний момент, — Подоляк

ЗСУ знищили 16 складів із боєприпасами та казарми росіян. Через це противник змушений взяти оперативну паузу для доукомплектації підрозділів і поповнення боєприпасів.

Війна в Україні входить у такий етап, що можна говорити про переломний момент, оскільки останнім часом українські збройні сили успішно знищили 16 складів із боєприпасами, казарми та командні пункти противника. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, російські військові після тимчасових успіхів у Луганській області оперативну паузу через значні втрати в живій силі та техніці. Ця пауза потрібна для ротації та доукомплектації підрозділів, а також для поповнення боєприпасів. Крім того, помічені проблеми з логістикою.

Подоляк зазначив, що в цьому напрямку противник погано працює, тому йому необхідно зробити передислокацію і поповнити свої сили.

"Тому безумовно, певний перелом у війні вже починається. Це все тому, що ми доводимо, що атакуватимемо саме складські місця та центри оперативного управління армійськими структурами", — сказав радник.

Дуже важливо, вважає Подоляк, щоб цей перелом був відчутний, а для цього необхідно мати достатню кількість озброєння на передовій, що значно змінить співвідношення сил. Все це необхідно, щоб правильно вести війну, наголосив радник, і це розуміють західні союзники, коли надати Україні озброєння.

Крім того, перелом намічається ще тому, що російські солдати все більше піддаються панічним настроям, бо бійці ЗСУ їх "масово утилізують".

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував слова президента Володимира Путіна. На слова про те, що Росія ще починала воювати всерйоз, радник перерахував втрати російської армії в Україні, зокрема серед вищого офіцерського складу.

За словами радника ОП, Збройні сили РФ у боях на території Луганської області втратили до 70% особового складу. Загалом ворог втратив до 115 тисяч убитими та пораненими.