Без відпочинку та ротацій: російські солдати деморалізовані та втомилися, — британська розвідка

Дружини окупантів зі Східного військового округу вимагали повернути з війни в Україні "морально та фізично виснажених" чоловіків.

Однією із найбільших проблем російської армії в Україні є відсутність відпочинку та ротацій. Про це повідомляється в сьогоднішньому звіті британської розвідки.

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Як уточнюється, наприкінці червня російськомовне інформаційне агентство, розташоване в далекосхідному районі РФ на озері Байкал, опублікувало відео, де дружини російських військових із 36-ої загальновійськової армії Східного військового округу звернулися з проханням до місцевого політика повернути чоловіків зі служби в Україні. Одна з жінок наголосила, що особовий склад 5-ої окремої гвардійської танкової бригади Далекосхідного військового округу "морально та фізично виснажений", оскільки з початку повномасштабної війни в Україні російські солдати перебували на дійсній бойовій службі.

"Відсутність запланованих перерв через інтенсивні бойові дії, швидше за все, є однією з найбільш руйнівних із багатьох кадрових проблем, які Міноборони Росії намагається вирішити", — коментують британські військові.

У Росії Східний військовий округ називають "найпотужнішим за бойовим складом". До нього, зокрема, входять чотири військові об'єднання — Далекосхідний військовий округ, Тихоокеанський флот, східна частина Сибірського військового округу, а також командування ВПС і ППО.

Також британські розвідники уточнюють, що російські артилерійські обстріли продовжуються в північному секторі Донбасу, але без будь-яких серйозних територіальних поступів. При цьому українські сили продовжують чинити локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області.

В українській розвідці, зі свого боку, заявили, що російські солдати виводять із ладу свою бойову техніку, щоб не їхати на війну в Україну. Випадків псування техніки стало так багато, що командування окупантів звернулося за допомогою до ФСБ, яка стежитиме за солдатами.

Як вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, у війні з РФ починається переломний момент.