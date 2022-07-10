Щоб не їхати на війну. Російські солдати виводять з ладу свою бойову техніку, — ГУР

За даними воєнної розвідки, випадків псування техніки стало так багато, що командування окупантів звернулося за допомогою до ФСБ, яка слідкуватиме за солдатами.

Щоб залишитися в Росії і не брати участь у війні проти України військовослужбовці російських військових частин, що розташовані поблизу українського кордону, виводять з ладу свою бойову техніку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, таких методів, зокрема, вдалися військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії. Протягом тижня вони вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1. Ця техніка вже чекала навантаження на залізничні платформи, щоби вирушити на окуповані території України.

"Виведення з ладу військової техніки в підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру, — констатують у ГУР. — Командувач південним військовим округом звернувся до ФСБ з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами, яких відправлятимуть на війну до України".

Випадки саботажу в російській армії стали фіксувати невдовзі після того, як стало зрозуміло, що швидке захоплення України не вдалося. У квітні СБУ повідомляла про те, що окупанти, аби втекти з війни та отримати компенсацію, готові себе калічити.

Тоді ж стало відомо, що відмовляються воювати від 20% до 40% солдатів РФ, яких повернули з України, а тепер знову готують до відправлення на фронт.