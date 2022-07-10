Щоб не їхати на війну. Російські солдати виводять з ладу свою бойову техніку, — ГУР
За даними воєнної розвідки, випадків псування техніки стало так багато, що командування окупантів звернулося за допомогою до ФСБ, яка слідкуватиме за солдатами.
Щоб залишитися в Росії і не брати участь у війні проти України військовослужбовці російських військових частин, що розташовані поблизу українського кордону, виводять з ладу свою бойову техніку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, таких методів, зокрема, вдалися військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії. Протягом тижня вони вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1. Ця техніка вже чекала навантаження на залізничні платформи, щоби вирушити на окуповані території України.
"Виведення з ладу військової техніки в підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру, — констатують у ГУР. — Командувач південним військовим округом звернувся до ФСБ з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами, яких відправлятимуть на війну до України".
Випадки саботажу в російській армії стали фіксувати невдовзі після того, як стало зрозуміло, що швидке захоплення України не вдалося. У квітні СБУ повідомляла про те, що окупанти, аби втекти з війни та отримати компенсацію, готові себе калічити.
Тоді ж стало відомо, що відмовляються воювати від 20% до 40% солдатів РФ, яких повернули з України, а тепер знову готують до відправлення на фронт.