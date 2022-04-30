Російські солдати готові калічити себе, щоби втекти з війни в Україні, — перехоплення СБУ (відео)

У перехопленій українськими спецслужбами розмові окупанта з дівчиною та радить, щоб молодик прострелив собі ногу. Проте той відповідає, що "не прокотить, це самостріл буде, так не можна" і планує вдарити у ногу уламком.

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Російські військові так сильно хочуть втекти з війни в Україні, що готові калічити себе. Один із окупантів у розмові з дівчиною розповів, що думає забити у своє тіло уламок і сказати керівництву, що отримав поранення. Після цього він розраховує отримати компенсацію та поїхати додому. Відповідну розмову російського військового перехопила Служба безпеки України.

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За таке поранення російський військовослужбовець сподівається отримати від уряду 3 мільйони рублів і радиться з дівчиною, що краще зробити: відбити руку або вдарити осколком у ногу?

"Так я, блін, думаю йо*нути об який-небудь кут собі руку і поїхати ... Сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах *й, з трьома лямами ... Або зах*ячіть собі самому в ногу уламок, молотком забити? — Запитує російський солдат.

Дівчина окупанта відповідає йому, що краще вистрілити собі в ногу, проте той каже, що "не прокотить, це самостріл буде так не можна".

"От такі "герої" прийшли з війною на нашу землю — здатні лише знущатися з мирного населення. А коли окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до Росії", — підсумували в СБУ розмову солдата ЗС РФ.

Нагадаємо, 29 квітня українські спецслужби опублікували перехоплену розмову російського військового, у якій той закликає своїх друзів не їхати на війну в Україні. За його словами, із тисячі бійців ЗС РФ залишилося 300.

25 квітня СБУ перехопила розмову окупанта з товаришем, у якому він скаржиться, що ЗСУ влаштували ЗС РФ "суще пекло" в Херсонській області. Проте друг не вірить і стверджує, що російським ТБ говорять про успіхи і обіцяють "взяти Київ".