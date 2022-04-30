Російські солдати готові калічити себе, щоби втекти з війни в Україні, — перехоплення СБУ (відео)
У перехопленій українськими спецслужбами розмові окупанта з дівчиною та радить, щоб молодик прострелив собі ногу. Проте той відповідає, що "не прокотить, це самостріл буде, так не можна" і планує вдарити у ногу уламком.
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Російські військові так сильно хочуть втекти з війни в Україні, що готові калічити себе. Один із окупантів у розмові з дівчиною розповів, що думає забити у своє тіло уламок і сказати керівництву, що отримав поранення. Після цього він розраховує отримати компенсацію та поїхати додому. Відповідну розмову російського військового перехопила Служба безпеки України.
За таке поранення російський військовослужбовець сподівається отримати від уряду 3 мільйони рублів і радиться з дівчиною, що краще зробити: відбити руку або вдарити осколком у ногу?
"Так я, блін, думаю йо*нути об який-небудь кут собі руку і поїхати ... Сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах *й, з трьома лямами ... Або зах*ячіть собі самому в ногу уламок, молотком забити? — Запитує російський солдат.
Дівчина окупанта відповідає йому, що краще вистрілити собі в ногу, проте той каже, що "не прокотить, це самостріл буде так не можна".
"От такі "герої" прийшли з війною на нашу землю — здатні лише знущатися з мирного населення. А коли окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до Росії", — підсумували в СБУ розмову солдата ЗС РФ.
Нагадаємо, 29 квітня українські спецслужби опублікували перехоплену розмову російського військового, у якій той закликає своїх друзів не їхати на війну в Україні. За його словами, із тисячі бійців ЗС РФ залишилося 300.
25 квітня СБУ перехопила розмову окупанта з товаришем, у якому він скаржиться, що ЗСУ влаштували ЗС РФ "суще пекло" в Херсонській області. Проте друг не вірить і стверджує, що російським ТБ говорять про успіхи і обіцяють "взяти Київ".