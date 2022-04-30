Российские солдаты готовы калечить себя, чтобы сбежать с войны в Украине, — перехват СБУ (видео)

В перехваченном украинскими спецслужбами разговоре оккупанта с девушкой та советует, чтобы молодой человек прострелил себе ногу. Однако тот отвечает, что "не прокатит, это самострел будет, так нельзя" и планирует ударить в ногу осколком.

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Российские военные так сильно хотят сбежать с войны в Украине, что готовы калечить себя. Один из оккупантов в разговоре с девушкой рассказал, что думает забить в свое тело осколок и сказать руководству, что получил ранение. После этого он рассчитывает получить компенсацию и уехать домой. Соответствующий разговор российского военного перехватила Служба безопасности Украины.

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За такое "ранение" российский военнослужащий надеется получить от правительства 3 миллиона рублей и советуется с девушкой, что лучше сделать: отбить руку или ударить осколком в ногу?

"Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами… Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" — спрашивает российский солдат.

Девушка оккупанта отвечает ему, что лучше выстрелить себе в ногу, однако тот говорит, что "не прокатит, это самострел будет, так нельзя".

"Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю — способны только издеваться над мирным населением. А когда оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию", — подытожили в СБУ разговор солдата ВС РФ.

Напомним, 29 апреля украинские спецслужбы опубликовали перехваченный разговор российского военного, в котором тот призывает своих друзей не ехать на войну в Украине. По его словам, из тысячи бойцов ВС РФ осталось 300.

25 апреля СБУ перехватила разговор оккупанта с товарищем, в котором он жалуется, что ВСУ устроили ВС РФ "сущий ад" в Херсонской области. Однако друг не верит и утверждает, что по российскому ТВ говорят об успехах и обещают "взять Киев".