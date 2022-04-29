"Даже не думай": оккупанты РФ призывают своих приятелей не ехать в Украину (видео)

Украинские спецслужбы перехватили телефонный разговор, в котором оккупант признается другу — из тысячи российских солдат в живых остались только 300 человек.

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Солдаты российской армии, почувствовавшие на себе силу ВСУ, призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре русского захватчика со своим другом, который остался в России и размышляет над приездом на войну в Украину.

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Они поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.

"Даже не думай. Не надо… Я тебе говорю, нас заходила тысяча человек с Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Тут полный пи*дец, я тебе отвечаю", — объяснил оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует захватчиков воевать дальше — возможность мародерить.

"Аирподсы вторые нашел… Пацаны тут компы разбирали… Там такие компы, нах*й… Монитор спи*дил, нах*й! Мы мародеры", — радостно добавляет захватчик.

Напомним, что ранее СБУ перехватил другой телефонный разговор из которого стало известно, что в армию РФ набирают любителей нацизма. Контрактник из российской глубинки Иван Клименко говорит матери о желании "стереть Украину с лица земли". Оккупант служит в элитной Таманской мотострелковой дивизии.

Также Фокус писал о том, что под Чернобаевкой российские военные устроили между собой перестрелку. По данным украинской разведки, в частях РФ вступили в конфликт солдаты бурятской и чеченской национальностей. Причиной перестрелки стали "неравноправные условия" службы.