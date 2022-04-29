"Навіть не думай": окупанти РФ закликають своїх приятелів не їхати до України (відео)

Українські спецслужби перехопили телефонну розмову, в якій окупант зізнається другові — з тисячі російських солдатів у живих залишилося лише 300 людей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Солдати російської армії, які відчули силу ЗСУ, закликають своїх приятелів не їхати на війну в Україну. Про це йдеться в перехопленій СБУ телефонній розмові російського загарбника зі своїм другом, який залишився в Росії та розмірковує над приїздом на війну в Україну.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Вони вражені масштабом втрат, що їх завдають українські війська на Донбасі.

"Навіть не думай. Не треба... Я тобі кажу, нас заходила тисяча людей з Калінінграда. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилося триста! Коротше! Тут повний пи**ець, я тобі кажу", — пояснив окупант.

За його словами, єдине, що хоч якось стимулює загарбників воювати далі, — можливість мародерити.

"Аірподси другі знайшов ... Пацани тут компи розбирали ... Там такі компи, нах*й ... Монітор спіз*ил, нах*й! Ми мародери", — радісно додає загарбник.

Нагадаємо, що раніше СБУ перехопила іншу телефонну розмову, з якої стало відомо, що в армію РФ набирають любителів нацизму. Контрактник із російської глушини Іван Клименко говорить матері про бажання "стерти Україну з лиця землі". Окупант служить в елітній Таманській мотострілецькій дивізії.

Також Фокус писав про те, що під Чорнобаївкою російські військові влаштували між собою стрілянину. За даними української розвідки в частинах РФ вступили в конфлікт солдати бурятської та чеченської національностей. Причиною стрілянини стали "нерівноправні умови" служби.