Контрактники РФ, які побували в Україні, не хочуть брати участь у нових боях, — CIT

Від 20% до 40% солдатів, яких повернули з України, а тепер знову готують, щоб відправити на фронт, відмовляються воювати.

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Багато російських контрактників, які побачили, як воюють українці, відмовляються брати участь у нових боях, повідомив засновник дослідницької групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Сьогодні".

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"Відмовники стають дедалі систематичнішим явищем. Вони є практично в кожному військовому з'єднанні, яке вийшло з території України на територію Росії. (Їхню кількість) обчислюють десятками, іноді навіть під сотню і більше, — сказав Левієв. — За нашими приблизними оцінками, від 20% до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання ще раз, відмовляються повторно йти в бій".

За даними CIT, за це ще ніхто не зазнав кримінального покарання. За словами Левієва, дезертирством вважають втечу з поля бою або добровільну здачу в полон, а також втечу з місця дислокації військ на кордоні. Але, якщо воювати відмовляється солдат, який входив до складу батальйонної тактичної групи, виведеної на територію Росії, яка тепер готується до нового введення в Україну, це кваліфікують як невиконання наказу.

"Кримінальне покарання в цьому разі передбачено лише якщо невиконання наказу призвело до суттєвої шкоди військовій службі. Проте це ще треба довести, — сказав Руслан Левієв. — Є багато відмовників. Їх лякають криміналом, тягають по військових прокуратурах. Але з того, що ми побачили, нікого зрештою засудити не вдалося. Ми чули заяви від представників військової прокуратури про те, що в принципі закинути таким солдатам нічого".

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на Генштаб України про те, що в лавах ЗС РФ почастішали випадки дезертирства. В березні в Макарівському районі Київської області група російських військовослужбовців заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася в награбований цивільний одяг та виїхала в бік кордону з Білоруссю.