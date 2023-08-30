ЗС РФ компенсують втрати за рахунок відправки на фронт маси непідготовлених солдатів, — розвідка

Останнім часом в армії РФ зберігається високий відсоток відмовників, зазначають у британському Міноборони. Це пояснюється недостатнім рівнем підготовки та низькою мотивацією російських військовослужбовців.

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У російській армії почастішали випадки відмови виконувати бойові завдання. Згідно з даними росЗМІ, за тиждень у середньому близько 100 військовослужбовців відмовляються воювати, що свідчить про недостатній рівень підготовки та низький моральний дух російських солдатів. Про це 30 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що 25 серпня 2023 року двох російських військовослужбовців військовий суд засудив до відбування щонайменше двох років у колонії за відмову підкоритися наказу про повернення на фронт в Україну. Загалом якщо надалі відсоток відмовників збережеться, то за рік у РФ буде винесено понад 5 000 вироків за відмову від участі в бойових діях.

"Відмова від участі в бойових діях, найімовірніше, відображає недостатній рівень підготовки, мотивації та високі стресові ситуації, з якими стикаються російські війська на всьому протязі українського фронту", — наголосили в британському Міноборони.

Однак незважаючи на великі втрати і високий відсоток відмовників Росія, найімовірніше, компенсує нестачу живої сили, відправляючи на фронт масу погано навчених солдатів. На думку британської розвідки, після часткової мобілізації восени минулого року в РФ змінили підхід до ведення бойових дій — для наступальних і оборонних операцій російське командування використовує велику кількість живої сили.

Раніше в британському Міноборони з'ясували, скільки заробляють військовослужбовці РФ, які воюють в Україні. Наразі рядові та сержанти, які проходять службу в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів — це в 2,7 раза більше, ніж середня зарплата по Росії.