"Хлопці, вибачайте": журналіст вийшов з полону і розповів про зрадника, який "здав" взвод ЗСУ (відео)

Підрозділ ЗСУ потрапив в оточення ЗС РФ, бо не мав зв'язку, БПЛА та вогневої підтримки, розповів військовий і правозахисник Максим Буткевич. На росіян їх вивів українець, якого примусили до цього катуванням та обіцянкою зберегти життя побратимам.

Дев'ятеро українських солдатів півтори доби, на початку літа 2022 року, перебували на позиціях в Луганській області, не маючи водночас ані зв'язку, ані боєприпасів, ані води. Їх оточили підрозділи ЗС РФ і вони сподівалися вийти з оточення за рекомендаціями побратима, який давав інструкції по рації. За пів години з'ясувалося, що він вивів взвод українців просто на російських окупантів. Про деталі потрапляння в полон і про ставлення до зрадника український військовий і журналіст Максим Буткевич розповів в інтерв'ю "ТСН".

Максим Буткевич - про обставини потрапляння в полон РФ див. з 40:25

Буткевич повідомив, що потрави у полон РФ 21 червня 2022 року біля села Мирна Долина Луганської області. Взводу, яким він командував, наказали зайняти позиції і стежити за просуванням російських військ. Завдання мали виконувати дев'ять осіб. Якби раптом з'явились солдати і техніка ЗС РФ, інформацію слід було передати, але у бій не вступати. За кілька годин перебування у засідці бійці втратили зв'язок, також до них не надійшли боєприпаси та вода. У якусь мить у сусідньому лісі з'явилися підрозділи ЗС РФ, але передати це своїм так і не вдалося. У взводу були рації, але вони не працювали через російський РЕБ, пояснив співрозмовник журналістів. Раптом рація заговорила голосом української військового. Він сказав, що є можливість вийти, оскільки кільце ще не замкнулося. Українці не очікували підступу, а роботу рації пояснили тим, що ворог відключив РЕБ, коли зайняв позиції ЗСУ. Вони послухали поради і рухалися за орієнтирами. З'ясувалося, що їх вивели просто на російські підрозділи — в полон. Українців відразу обшукали, "помародерили", а потім відправили до окупаційної в'язниці, сказав Буткевич.

"З нами вийшов на зв'язок один з бійців підрозділу, на підсилення якого ми були відправлені. Перша людина, яка з'явилася в етері: він сказав, що ми в оточенні, але кільце ще не замкнене, тож можна вийти. Коли ми вийшли на точку, де мали з ним зустрітися, за кілька десятків метрів від смуги він нас зупинив по рації і сказав, що "хлопці, ви мужики, вибачайте, але я з учорашнього вечора в полоні, якщо ви не складете зараз зброю, вас знищать, бо я вас вивів на російські позиції", — розповів журналіст про потрапляння в полон і перші хвилини зустрічі з ворогом.

Згодом команда обговорювала причини, через які втрапила у таку ситуацію. Бійці дійшли висновку, що проблем можна було б уникнути, якби вони мали зв'язок, а також БПЛА для стеження за ворогом та артилерійська підтримка для завдання ударів у разі необхідності.

Журналістка поцікавилась у колишнього полоненого, чи бачився він потім із чоловіком, який вивів дев'ятьох українців у російський полон. Буткевич зауважив, що зустрічав його в камері — той сподівався, що його швидко подадуть на обмін. З його слів, він не тримає на цю людину зла: військового били та примушували до співпраці.

"Він нас вивів, а сам лежав, прив'язаний до дошки. Потім із нами перебував в камері СІЗО і сказав, що крім фізичного тиску, який на нього чинили (побили, але не так сильно, як могли б), йому сказали, що, викликавши нас і вивівши нас у полон, він врятує нам життя. У мене немає проти нього якоїсь гіркоти, хоча внутрішнє щось є, звісно", — зауважив співрозмовник "ТСН".

В ефірі не пролунало ім'я чоловіка, через якого взвод Буткевича опинився в полоні. На карті можна побачити, де розташоване село Мирна Долина — це район на південь від Сєверодонецька. Протягом двох років полону лінія бойового зіткнення просунулася на 15 км на захід.

Максим Буткевич — місце потрапляння у полон влітку 2022 року Фото: DeepState

Зазначимо, Максим Буткевич — український правозахисник, співзасновник Центру прав людини ZMINA, журналіст агентства "Укрінформ", який пішов добровольцем у Сили оборони у перші дні повномасштабної війни РФ. Під час боїв він потрапив у полон і Кремль два роки відмовлявся його повертати, всупереч зусиллям українських перемовників. Журналіста вдалося визволити 18 жовтня 2024 року під час обміну 95 на 95, писав Фокус. Посередниками у тому обміні були Об'єднані Арабські Емірати, повідомили в Координаційному штабі.

Нагадуємо, 21 листопада боєць Сил оборони, який захищав Маріуполь і повернувся з полону, прокоментував поведінку громадян, які втекли з країни під час війни.