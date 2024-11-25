"Ребята, извините": журналист вышел из плена и рассказал о предателе, который "сдал" взвод ВСУ (видео)

Подразделение ВСУ попало в окружение ВС РФ, потому что не имело связи, БПЛА и огневой поддержки, рассказал военный и правозащитник Максим Буткевич. На россиян их вывел украинец, которого принудили к этому пытками и обещанием сохранить жизнь побратимам.

Девять украинских солдат полтора суток, в начале лета 2022 года, находились на позициях в Луганской области, при этом не имея ни связи, ни боеприпасов, ни воды. Их окружили подразделения ВС РФ и они надеялись выйти по рекомендациям побратима, который давал инструкции по рации. Через полчаса выяснилось, что он вывел взвод украинцев прямо на российских оккупантов. О деталях попадания в плен и об отношении к предателю украинский военный и журналист Максим Буткевич рассказал в интервью "ТСН".

Максим Буткевич — об обстоятельствах попадания в плен РФ см. с 40:25

Буткевич сообщил, что попал в плен РФ 21 июня 2022 года возле села Мирная Долина Луганской области. Взводу, которым он командовал, приказали занять позиции и следить за продвижением российских войск. Задачу должны были выполнять девять человек. Если бы вдруг появились солдаты и техника ВС РФ, информацию следовало передать, но в бой не вступать. За несколько часов пребывания в засаде бойцы потеряли связь, также к ним не поступили боеприпасы и вода. В какой-то момент в соседнем лесу появились подразделения ВС РФ, но передать это своим так и не удалось. У взвода были рации, но они не работали из-за российского РЭБ, пояснил собеседник журналистов. Вдруг рация заговорила голосом украинского военного. Он сказал, что есть возможность выйти, поскольку кольцо еще не замкнулось. Украинцы не ожидали подвоха, а работу рации объяснили тем, что враг отключил РЭБ, когда занял позиции ВСУ. Они послушали совета и двигались по ориентирам. Выяснилось, что их вывели прямо на российские подразделения — в плен. Украинцев сразу обыскали, "помародерили", а затем отправили в оккупационную тюрьму, сказал Буткевич.

"С нами вышел на связь один из бойцов подразделения, на усиление которого мы были отправлены. Первый человек, который появился в эфире: он сказал, что мы в окружении, но кольцо еще не замкнуто и мы можем выйти. Когда мы вышли на точку, где мы должны были с ним встретиться, в нескольких десятках метров от полосы он нас остановил по рации и сказал, что "ребята, вы мужики, извините, но я со вчерашнего вечера в плену, если вы не сложите сейчас оружие, вас уничтожат, потому что я вас вывел на российские позиции", — рассказал журналист о попадании в плен и о первых минутах встречи с врагом.

Позже команда обсуждала причины, по которым попала в такую ситуацию. Бойцы пришли к выводу, что проблем можно было бы избежать, если бы у них была связь, а также БПЛА для слежения за врагом и артиллерийская поддержка для нанесения ударов в случае необходимости.

Журналистка поинтересовалась у бывшего пленного, виделся ли он потом с человеком, который вывел девять украинцев в российский плен. Буткевич отметил, что встречал его в камере и тот надеялся, что его быстро подадут на обмен. По его словам, он не держит на этого человека зла: военного били и принуждали к сотрудничеству.

"Он нас вывел, а сам лежал, привязанный к доске. Потом с нами находился в камере СИЗО и сказал, что кроме физического давления, которое на него оказывали (избили, но не так сильно, как могли бы), ему сказали, что, вызвав нас и выведя нас в плен, он спасет нам жизнь. У меня нет против него какой-то горечи, хотя внутреннее что-то есть конечно", — отметил собеседник "ТСН".

В эфире не прозвучало имя человека, из-за которого взвод Буткевича оказался в плену. На карте можно увидеть, где расположено село Мирная Долина — это район к югу от Северодонецка. В течение двух лет плена линия боевого столкновения продвинулась на 15 км на запад.

Максим Буткевич — место попадания в плен летом 2022 года Фото: DeepState

Отметим, Максим Буткевич — украинский правозащитник, соучредитель Центра прав человека ZMINA, журналист агентства "Укринформ", который пошел добровольцем в Силы обороны в первые дни полномасштабной войны РФ. Во время боев он попал в плен и Кремль два года отказывался его возвращать, вопреки усилиям украинских переговорщиков. Журналиста удалось освободить 18 октября 2024 года во время обмена 95 на 95, писал Фокус. Посредниками в том обмене были Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Координационном штабе.

Напоминаем, 21 ноября боец Сил обороны, который защищал Мариуполь и вернулся из плена, прокомментировал поведение граждан, сбежавших из страны во время войны.