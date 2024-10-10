ЗС РФ окупували чотири села у Донецькій і Луганській областях, — DeepState (карти)

Аналітики також заявили про просування військ противника біля Нью-Йорка поблизу Торецька. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не підтверджував інформацію про можливу втрату чотирьох населених пунктів на сході України.

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Збройні сили Російської Федерації окупували три населені пункти у Донецькій області та одне село у Луганській області, а також проводять штурмові дії у Суджанському районі Курської області. Про це у четвер ввечері, 10 жовтня, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ворог захопив села Миколаївка, Красний Яр і Крутий Яр у Покровському районі.

ЗС РФ окупували три села у Покровському районі Фото: deepstatemap.live

Також російська армія повторно окупувала М'ясожарівку Сватівського району Луганської області. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну невелике село було тимчасово окуповано російськими загарбниками. 24 жовтня 2022 року сили ЗСУ звільнили населений пункт від російських окупантів.

ЗС РФ окупували М'ясожарівку Фото: deepstatemap.live

Аналітики зафіксували просування ворога біля Нью-Йорка у Торецькій громаді Бахмутського району на Донеччині.

Росіяни просунулися біля Нью-Йорка Фото: deepstatemap.live

Крім того, аналітики зазначили, що російська армія проводить штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку, що в Суджанському районі Курської області.

Ситуація у Курській області Фото: deepstatemap.live

У Кам'янському Запорізької області Сили оборони ліквідували диверсійні групи, про активізацію яких DeepState повідомляв 9 жовтня.

Українське військове командування наразі не коментувало інформацію про захоплення росіянами населених пунктів. Згідно з оперативними даними, на фронті відбулося 114 боєзіткнень.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в оборону українських військових на Покровському напрямку.

"Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗС РФ просунулися біля Золотої Ниви, Вугледара, в Цукуриному і Торецьку Донецької області.

Пізніше військкор Богдан Мірошников повідомив, що ЗСУ змогли пригальмувати окупантів на заході в районі Цукуриного.