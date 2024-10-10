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ЗС РФ окупували чотири села у Донецькій і Луганській областях, — DeepState (карти)

ЗС РФ, російські військові
Фото: РИА Новости | Росіяни захопили Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр у Покровському районі

Аналітики також заявили про просування військ противника біля Нью-Йорка поблизу Торецька. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не підтверджував інформацію про можливу втрату чотирьох населених пунктів на сході України.

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Збройні сили Російської Федерації окупували три населені пункти у Донецькій області та одне село у Луганській області, а також проводять штурмові дії у Суджанському районі Курської області. Про це у четвер ввечері, 10 жовтня, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ворог захопив села Миколаївка, Красний Яр і Крутий Яр у Покровському районі.

Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр, наступ ЗС РФ, просування ЗС РФ Fullscreen
ЗС РФ окупували три села у Покровському районі
Фото: deepstatemap.live

Також російська армія повторно окупувала М'ясожарівку Сватівського району Луганської області. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну невелике село було тимчасово окуповано російськими загарбниками. 24 жовтня 2022 року сили ЗСУ звільнили населений пункт від російських окупантів.

м'ясожарівка, наступ ЗС РФ, просування ЗС РФ Fullscreen
ЗС РФ окупували М'ясожарівку
Фото: deepstatemap.live

Аналітики зафіксували просування ворога біля Нью-Йорка у Торецькій громаді Бахмутського району на Донеччині.

нью-йорк, наступ ЗС РФ, просування ЗС РФ Fullscreen
Росіяни просунулися біля Нью-Йорка
Фото: deepstatemap.live

Крім того, аналітики зазначили, що російська армія проводить штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку, що в Суджанському районі Курської області.

Ситуація у Курській області Fullscreen
Ситуація у Курській області
Фото: deepstatemap.live

У Кам'янському Запорізької області Сили оборони ліквідували диверсійні групи, про активізацію яких DeepState повідомляв 9 жовтня.

Українське військове командування наразі не коментувало інформацію про захоплення росіянами населених пунктів. Згідно з оперативними даними, на фронті відбулося 114 боєзіткнень.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в оборону українських військових на Покровському напрямку.

"Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗС РФ просунулися біля Золотої Ниви, Вугледара, в Цукуриному і Торецьку Донецької області.

Пізніше військкор Богдан Мірошников повідомив, що ЗСУ змогли пригальмувати окупантів на заході в районі Цукуриного.