ЗС РФ просунулися біля Вугледара, в Цукуриному і Торецьку, — DeepState (карти)

За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, російські війська продовжують просуватися в міській забудові Торецька. За її словами, тривають важкі динамічні бої.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Золотої Ниви, Вугледара, в Цукуриному і Торецьку Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState у середу, 9 жовтня.

Згідно з оновленою мапою бойових дій в Україні, окупанти мають успіхи біля населеного пункту Золота Нива, що між Вугледаром та Великою Новосілкою. На карті DeepState селище перебуває у сірій зоні.

Крім того, ворожі війська просунулися поблизу міста Вугледар, яке росіяни окупували 1 жовтня.

ЗС РФ просунулися біля Золотої Ниви і Вугледара Фото: deepstatemap.live ЗС РФ просунулися біля Золотої Ниви і Вугледара Фото: deepstatemap.live

Також аналітики зазначають, що росіяни просунулися в Цукуриному на Курахівському напрямку і місті Торецьк.

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону заявила, що російські війська продовжують просуватися в міській забудові Торецька по вулиці Центральній. За її словами, тривають важкі динамічні бої.

"Десь вони (росіяни — ред.) заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", — сказала вона.

Просування ЗС РФ станом на 9 жовтня Фото: deepstatemap.live Просування ЗС РФ станом на 9 жовтня Фото: deepstatemap.live

Уточнено просування противника біля Роботиного. Ворожі диверсійні групи активізувалися у Кам'янському Запорізької області.

Ситуація на Оріхівському напрямку Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Покровському напрямку українські війська зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

Нагадаємо, 8 жовтня аналітики DeepState заявили про окупацію ЗС РФ двох сіл у Донецькій і Луганській областях.

Фокус писав, які наступні населені пункти можуть стати наступною ціллю противника після окупації Вугледара на Донбасі.