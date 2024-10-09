РФ готується до нового штурму: які населені пункти в Запорізькій та Донецькій областях під загрозою

ЗС РФ не припиняють тиснути на фронті після окупації Вугледара на Донбасі. Ворог намагається розширити лінію фронту, зокрема й в Запорізькій області. Фокус розповідає, які наступні населені пункти можуть стати ціллю противника.

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Речник Сил оборони півдня Владислав Ворошин заявив, що російські військові готуються до нових штурмових дій після захоплення Вугледара на Донбасі. Зокрема, ворог може активізуватися в напрямку Великої Новосілки. Проте напруга зберігається й на півдні.

За словами Волошина, росіяни можуть продовжити наступ біля Роботиного Запорізької області та від села Приютне в напрямку Великої Новосілки. Він зауважив, що в районі Роботиного триває контрбатарейна боротьба, проте масованого штурму немає. Найближчим часом противник може знову піти в наступ, на передові позиції перекидає штурмові групи та проводить розвідувально-пошукові дії.

Фокус зʼясував, що нині відбувається в Запорізькій області, та куди піде ворог після Вугледара.

Можливий наступ РФ у Запорізькій області та плани на Донбас

За словами співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого наразі в Запорізькій області не прослідковується активізація наступу ЗС РФ.

"Після Вугледара ми бачимо, які рухи можуть складатися в сторону Курахового і Великої Новосілки. Коли я говорив з військовими, то вони кажуть, що росіяни продовжують наступати. Зараз просто мало дуже інформації, бо воно все в активній фазі", — сказав Фокусу Погорілий.

За його словами, нині в районі Роботиного нічого особливого не відбувається. Зокрема, великих штурмів там немає, проте є спроби просуватися невеликими групами. Там йде контрбатарейна боротьба, працює ворожа та наша артилерія, безпілотники.

"Воно все так статично, на місці, туди-сюди, якихось там великих рухів немає. По стягуванню сил не проскочувала ніяка інформація. Знаємо точно, що вони (росіяни, — ред.) звідти перетягнули свої сили на Курщину. Чи вони підтягували якісь тилові резерви і якось задіювали нові сили, чи підсилюють їх, невідомо. Це покаже час", — пояснив він.

Погорілий вважає, що після Вугледару наступними кроками для противника є Курахове та Велика Новосілка.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що ворожі війська, які воювали у Вугледарі, з великою ймовірністю підуть далі в Донецькій області — Торецьк, Покровськ, Курахове. Проте наступ у Запорізькій області також можливий, але для цього росіянам потрібно вирішити багато питань.

"Перше, це логістичне питання, як доставляти туди величезну кількість вантажів. Що ми бачимо? Ми бачимо удари по Феодосії, по нафтопереробному терміналу, який постачав саме військову інфраструктуру і з великою ймовірністю саме південь України", — повідомив Фокусу Нарожний.

Він уточнив, що у ворога зʼявилася залізна дорога Волноваха — Мелітополь, яка раніше була під вогневим контролем Збройних сил із Вугледара. Проте все одно ця дорога, головне місце завантаження, розвантаження, під можливими ударами дронів, "хаймарсів" й інших далекобійних засобів, які є в Сил оборони. Тому експерт не думає, що ЗС РФ зможуть комфортно доставляти велику кількість вантажів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Фокусу, що наразі Росія готується до поновлення більш активних наступальних дій у Запорізькій області, а саме в районі Роботиного та Гуляйполя.

"Це сили, які вона (Росія, — ред.) тут використовує зараз, в першу чергу, які будуть виконувати такий відволікаючий удар і демонстраційні дії, вони не становитимуть безпосередньо загрози для Запоріжжя як обласного центру", — сказав Мусієнко.

РФ намагається відволікти Сили оборони на Донбасі та в Курській області

За словами експерта, ЗС РФ сконцентрувалися на цій ділянці фронту для того, аби відволікти українські сили з Донецької та Курської області, намагаючись розтягнути лінію фронту та створити додаткові проблеми. Проте навряд чи йдеться про те, що ці сили можуть дійти до Запоріжжя.

Мусієнко зауважив, що Україна змусила певні ворожі сили відійти з Запорізького напрямку та перебазувати їх у Курську область. Тепер противник збільшив чисельність угрупування в Запорізькій області. Проте Мусієнко не думає, що дії ЗС РФ змусять Україну передислокувати Сили оборони з Курської області, наприклад, під Запоріжжя.

Він повідомив, що нині основні напрямки ворожих ударів будуть сконцентровані в Донецькій області, ворог буде максимально залучати сили, аби оточити Курахове та Покровськ.

"Це є цілі на найближчий час, і вони (росіяни, — ред.) будуть намагатися виконати ці завдання, а все решта буде мати характер розтягування нашої лінії фронту і відволікаючих ударів", — додав експерт.

Як непогода вплине на штурм ворога

Скоро розпочинаються дощі, за словами Нарожного, це закон природи, і воювати, коли розкисла земля, важка техніка насилу пересувається, важко.

"Росіяни зможуть робити ті самі мʼясні штурми, але використовувати важку техніку необхідно для прориву оборони. Тобто повзти вперед вони зможуть дуже повільно, але саме прориватися, саме робити цей нескінченний наступ в них не вийти", — зауважив він.

Військовий експерт повідомив, що на всіх ділянках фронту українські бійці перебувають в обороні, крім Курської області. Тоді як під час непогоди оборонятися легше, ніж наступати.

Нарожний зазначив, що в районі Роботиного нині не видно особливої активізації ворога, великої кількості боєзіткнень, але є невелика концентрація. Він уточнив, що потрібно розуміти, що ЗС РФ доведеться вийти зі своїх побудованих укріплень і наступати. Все це потрібно буде робити на відкритих ділянках.

"Там буде наступати дуже-дуже непросто. Ну, можливо, вони готуються відкидати наших, які зайшли, в те саме Роботине. Але наші й так там вже відійшли. Не можна сказати, що повністю покинули всі території, які були деокуповані протягом наступу, але вони нас і так вже там трішечки відкинули", — повідомив Нарожний.

Нагадаємо, 5 жовтня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що ЗС РФ готують нові штурми під Оріховим та Роботиним у Запорізькій області. Він зауважив, що в разі прориву на цій ділянці фронту, ворог зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід.

8 жовтня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що в районі Роботиного Запорізької області ворог використав новий невідомий газ. Бійці перебували в засобах індивідуального захисту, проте все одно не змогли довго перебувати в бліндажі.