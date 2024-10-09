РФ готовится к новому штурму: какие населенные пункты в Запорожской и Донецкой области под угрозой

ВС РФ не прекращают давить на фронте после оккупации Угледара на Донбассе. Враг пытается расширить линию фронта, в том числе и в Запорожской области. Фокус рассказывает, какие следующие населенные пункты могут стать целью противника.

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Представитель Сил обороны юга Владислав Ворошин заявил, что российские военные готовятся к новым штурмовым действиям после захвата Угледара на Донбассе. В частности, враг может активизироваться в направлении Великой Новоселки. Однако напряжение сохраняется и на юге.

По словам Волошина, россияне могут продолжить наступление возле Работино Запорожской области и от села Приютное в направлении Большой Новоселки. Он отметил, что в районе Работино продолжается контрбатарейная борьба, однако массированного штурма нет. В ближайшее время противник может снова пойти в наступление, на передовые позиции перебрасывает штурмовые группы и проводит разведывательно-поисковые действия.

Фокус выяснил, что сейчас происходит в Запорожской области, и куда пойдет враг после Угледара.

Возможное наступление РФ в Запорожской области и планы на Донбасс

По словам соучредителя проекта DeepState Романа Погорелого пока в Запорожской области не прослеживается активизация наступления ВС РФ.

"После Угледара мы видим, какие движения могут складываться в сторону Курахово и Великой Новоселки. Когда я говорил с военными, то они говорят, что россияне продолжают наступать. Сейчас просто мало очень информации, потому что оно все в активной фазе", — сказал Фокусу Погорелый.

По его словам, сейчас в районе Работино ничего особенного не происходит. В частности, больших штурмов там нет, однако есть попытки продвигаться небольшими группами. Там идет контрбатарейная борьба, работает вражеская и наша артиллерия, беспилотники.

"Оно все так статично, на месте, туда-сюда, каких-то там больших движений нет. По стягиванию сил не проскакивала никакая информация. Знаем точно, что они (россияне, — ред.) оттуда перетянули свои силы на Курщину. Или они подтягивали какие-то тыловые резервы и как-то задействовали новые силы, или усиливают их, неизвестно. Это покажет время", — пояснил он.

Погорелый считает, что после Угледара следующими шагами для противника являются Курахово и Великая Новоселка.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что вражеские войска, которые воевали в Угледаре, с большой вероятностью пойдут дальше в Донецкой области — Торецк, Покровск, Курахово. Однако наступление в Запорожской области также возможно, но для этого россиянам нужно решить много вопросов.

"Первое, это логистический вопрос, как доставлять туда огромное количество грузов. Что мы видим? Мы видим удары по Феодосии, по нефтеперерабатывающему терминалу, который снабжал именно военную инфраструктуру и с большой вероятностью именно юг Украины", — сообщил Фокусу Нарожный.

Он уточнил, что у врага появилась железная дорога Волноваха — Мелитополь, которая раньше была под огневым контролем Вооруженных сил из Угледара. Но все равно эта дорога, главное место загрузки, разгрузки, под возможными ударами дронов, "хаймарсов" и других дальнобойных средств, которые есть у Сил обороны. Поэтому эксперт не думает, что ВС РФ смогут комфортно доставлять большое количество грузов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Фокусу, что сейчас Россия готовится к возобновлению более активных наступательных действий в Запорожской области, а именно в районе Работино и Гуляйполя.

"Это силы, которые она (Россия, — ред.) здесь использует сейчас, в первую очередь, которые будут выполнять такой отвлекающий удар и демонстрационные действия, они не будут представлять непосредственно угрозы для Запорожья как областного центра", — сказал Мусиенко.

РФ пытается отвлечь Силы обороны на Донбассе и в Курской области

По словам эксперта, ВС РФ сконцентрировались на этом участке фронта для того, чтобы отвлечь украинские силы из Донецкой и Курской области, пытаясь растянуть линию фронта и создать дополнительные проблемы. Однако вряд ли речь идет о том, что эти силы могут дойти до Запорожья.

Мусиенко отметил, что Украина заставила определенные вражеские силы отойти с Запорожского направления и перебазировать их в Курскую область. Теперь противник увеличил численность группировки в Запорожской области. Однако Мусиенко не думает, что действия ВС РФ заставят Украину передислоцировать Силы обороны из Курской области, например, под Запорожье.

Он сообщил, что сейчас основные направления вражеских ударов будут сконцентрированы в Донецкой области, враг будет максимально привлекать силы, чтобы окружить Курахово и Покровск.

"Это есть цели на ближайшее время, и они (россияне, — ред.) будут пытаться выполнить эти задачи, а все остальное будет иметь характер растягивания нашей линии фронта и отвлекающих ударов", — добавил эксперт.

Как непогода повлияет на штурм врага

Скоро начинаются дожди, по словам Нарожного, это закон природы, и воевать, когда раскисла земля, тяжелая техника с трудом передвигается, трудно.

"Россияне смогут делать те же мясные штурмы, но использовать тяжелую технику необходимо для прорыва обороны. То есть ползти вперед они смогут очень медленно, но именно прорываться, именно делать это бесконечное наступление у них не получиться", — отметил он.

Военный эксперт сообщил, что на всех участках фронта украинские бойцы находятся в обороне, кроме Курской области. Тогда как во время непогоды обороняться легче, чем наступать.

Нарожный отметил, что в районе Работино сейчас не видно особой активизации врага, большого количества боестолкновений, но есть небольшая концентрация. Он уточнил, что нужно понимать, что ВС РФ придется выйти из своих построенных укреплений и наступать. Все это нужно будет делать на открытых участках.

"Там будет наступать очень-очень непросто. Ну, возможно, они готовятся отбрасывать наших, которые зашли, в то же Работино. Но наши и так там уже отошли. Нельзя сказать, что полностью покинули все территории, которые были деоккупированы в течение наступления, но они нас и так уже там немножечко отбросили", — сообщил Нарожный.

Напомним, 5 октября представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ готовят новые штурмы под Ореховым и Работиным в Запорожской области. Он отметил, что в случае прорыва на этом участке фронта, враг сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток.

8 октября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что в районе Работино Запорожской области враг использовал новый неизвестный газ. Бойцы находились в средствах индивидуальной защиты, однако все равно не смогли долго находиться в блиндаже.