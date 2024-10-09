ВС РФ продвинулись возле Угледара, в Цукурино и Торецке, — DeepState (карты)
По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, российские войска продолжают продвигаться в городской застройке Торецка. По ее словам, продолжаются тяжелые динамичные бои.
Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в среду, 9 октября.
Согласно обновленной карте боевых действий в Украине, оккупанты имеют успехи у населенного пункта Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. На карте DeepState поселок находится в серой зоне.
Кроме того, вражеские войска продвинулись вблизи города Угледар, который россияне оккупировали 1 октября.
Также аналитики отмечают, что россияне продвинулись в Цукурино на Кураховском направлении и городе Торецк.
Спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона заявила, что российские войска продолжают продвигаться в городской застройке Торецка по улице Центральной. По ее словам, продолжаются тяжелые динамичные бои.
"Где-то они (россияне — ред.) заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", — сказала она.
Уточнено продвижение противника возле Роботино. Вражеские диверсионные группы активизировались в Каменском Запорожской области.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Катериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.
На Покровском направлении украинские войска остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.
Напомним, 8 октября аналитики DeepState заявили об оккупации ВС РФ двух сел в Донецкой и Луганской областях.
Фокус писал, какие следующие населенные пункты могут стать следующей целью противника после оккупации Угледара на Донбассе.