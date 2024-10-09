ВС РФ продвинулись возле Угледара, в Цукурино и Торецке, — DeepState (карты)

По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, российские войска продолжают продвигаться в городской застройке Торецка. По ее словам, продолжаются тяжелые динамичные бои.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Золотой Нивы, Угледара, в Цукурино и Торецке Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в среду, 9 октября.

Согласно обновленной карте боевых действий в Украине, оккупанты имеют успехи у населенного пункта Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. На карте DeepState поселок находится в серой зоне.

Кроме того, вражеские войска продвинулись вблизи города Угледар, который россияне оккупировали 1 октября.

ВС РФ продвинулись возле Золотой Нивы и Угледара Фото: deepstatemap.live ВС РФ продвинулись возле Золотой Нивы и Угледара Фото: deepstatemap.live

Также аналитики отмечают, что россияне продвинулись в Цукурино на Кураховском направлении и городе Торецк.

Спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона заявила, что российские войска продолжают продвигаться в городской застройке Торецка по улице Центральной. По ее словам, продолжаются тяжелые динамичные бои.

"Где-то они (россияне — ред.) заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-то подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно разнится там буквально за часы", — сказала она.

Продвижение ВС РФ по состоянию на 9 октября Фото: deepstatemap.live Продвижение ВС РФ по состоянию на 9 октября Фото: deepstatemap.live

Уточнено продвижение противника возле Роботино. Вражеские диверсионные группы активизировались в Каменском Запорожской области.

Ситуация на Ореховском направлении Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Катериновка и Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахово и Водяного.

На Покровском направлении украинские войска остановили 37 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

Напомним, 8 октября аналитики DeepState заявили об оккупации ВС РФ двух сел в Донецкой и Луганской областях.

Фокус писал, какие следующие населенные пункты могут стать следующей целью противника после оккупации Угледара на Донбассе.