ВС РФ оккупировали два села в Донецкой и Луганской областях, — DeepState (карты)

Аналитики также сообщают, что российские войска продвинулись в Максимильяновке Покровского района. Генштаб ВСУ в сводке не комментировал возможную потерю населенных пунктов.

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Россияне оккупировали села Желанное Первое и Стельмаховку. А также продвинулись в Максимильяновке. Об этом сообщают OSINT-аналитики из Deep State, обновив карту боевых действий в Украине.

ВС РФ заняли село Желанное Первое (Желаемое Первое с апреля 2024 года) Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области и село Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области.

Село Желанное Первое (Бажаное Первое) на карте Фото: Deep State

Население села Бажанное Первое составляло 192 человека. Стельмаховка была полностью эвакуирована в 2022 году, когда ВСУ выбили оттуда российских оккупантов. Село постоянно обстреливали, оно было почти разрушено.

Село Стельмаховка на карте Фото: Deep State

В середине сентября Бажаное Первое находилось в серой зоне. Половину села контролировали ВСУ, половину — оккупировали россияне. Там продолжались бои.

В селе Максимильяновка Покровского района Донецкой области, где продвинулись россияне, по состоянию на апрель 2024 года оставалось 50 гражданских лиц.

В Генштабе ВСУ официально сообщали, что за прошедшие сутки по всему фронту было зафиксировано 172 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

В общем, 7 октября российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара, выпустив семь ракет, нанес 72 авиационных удара, сбросив 122 КАБа и совершил 4420 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Напомним, Фокус писал о ситуации на Лиманском направлении. Там бойцы 3-й штурмовой бригады отбили пленных ВСУ и позиции у россиян. Когда стало известно, что бойцы попали в плен, командир дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения ДРГ противника и спасения пленных.

А на Купянском направлении украинские пограничники разбили колонну РФ из 50 единиц техники. Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а тех, кто выжил, — взяли в плен.