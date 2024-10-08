ЗС РФ окупували два села у Донецькій та Луганській областях, — DeepState (карти)

Аналітики також повідомляють, що російські війська просунулись в Максимільянівці Покровського району. Генштаб ЗСУ у зведенні не коментував можливу втрату населених пунктів.

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Росіяни окупували села Желанне Перше та Стельмахівку. А також просунулись у Максимільянівці. Про це повідомляють OSINT-аналітики із Deep State, оновивши мапу бойових дій в Україні.

ЗС РФ зайняли село Желанне Перше (Бажане Перше із квітня 2024 року) Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області та село Стельмахівку у Сватівському районі Луганської області.

Село Желанне Перше (Бажане Перше) на карті Фото: Deep State

Населення села Бажане Перше становило 192 особи. Стельмахівка була повністю евакуйована в 2022 році, коли ЗСУ вибили звідти російських окупантів. Село постійно обстрілювали, воно було майже зруйноване.

Село Стельмахівка на карті Фото: Deep State

У середині вересня Бажане Перше перебувало у сірій зоні. Половину села контролювали ЗСУ, половину – окупували росіяни. Там тривали бої.

В селі Максимільянівка Покровського району Донецької області, де просунулись росіяни, станом на квітень 2024 року залишалось 50 цивільних осіб.

У Генштабі ЗСУ офіційно повідомляли, що минулої доби по всьому фронту було зафіксовано 172 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Загалом, 7 жовтня російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари, випустивши сім ракет, завдав 72 авіаційних удари, скинувши 122 КАБи та здійснив 4420 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Нагадаємо, Фокус писав про ситуацію на Лиманському напрямку. Там бійці 3-ї штурмової бригади відбили полонених ЗСУ і позиції в росіян. Коли стало відомо, що бійці потрапили в полон, командир дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення ДРГ противника і порятунку полонених.

А на Куп'янському напрямку українські прикордонники розбили колону РФ із 50 одиниць техніки. Під час відбиття ворожого штурму прикордонники ліквідували майже всіх окупантів, а тих, хто вижив, — взяли в полон.