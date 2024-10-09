ЗСУ пригальмували ЗС РФ під Цукуриним і вийшли з пустот біля Невельського, — військор (карта)

ЗС РФ мають успіхи в районі Зоряного, Катеринівки, Острівського, Стельмахівки, Кругляківки, Торецька. В цих населених пунктах росіяни просунулися на кількасот метрів.

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Російські окупанти мають просування в районі 7 населених пунктах на Донеччині, а Сили оборони змогли пригальмувати їх на заході в районі Цукуриного. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військкор і блогер Богдан Мірошников.

"Західніше Цукуриного (село південніше Селидового) поки вдалося пригальмувати просування окупантів у західному напрямку. Желанне 1-ше та Желанне 2-ге були окуповані певний час тому. Наші воїни практично повністю відійшли з пустот західніше Невельського та Желанних до Зоряного, де зараз точаться бої. Становище Гірника через це суттєво погіршилося, але це далеко не закриває бої за місто", — проінформував він.

Карта боїв на Курахівському напрямку

Між тим, станом на 9 жовтня, ЗС РФ мають успіхи в районі Зоряного, Катеринівки, Острівського, Стельмахівки, Кругляківки, Торецька. В цих населених пунктах росіяни просунулися на кількасот метрів.

"На інших ділянках фронту переважно без змін", — зазначив військкор.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 9 жовтня повідомлялося, що на Курахівському напрямку впродовж дня відбулося 21 боєзіткнення. На цій ділянці росіяни найактивніше намагаються просунутися в районах Гірника, Новоселидівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. П’ять боїв ще тривали станом на 17:00.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Луганщині заявили про захоплення села Григорівка і вивісили там триколор. ЗСУ заявили, що село не захоплене, а росіяни там тільки зайшли відзняти кілька кадрів і втекли.