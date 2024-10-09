"Вивісили ганчірку": у ЗСУ прокоментували заяви ЗС РФ про захоплення Григорівки на Луганщині

ДРГ противника пробралася у східну частину населеного пункту і потім повернулася на вихідні позиції на території західної фільтрувальної станції на північ від Білогорівки.

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Російські окупанти на Луганщині заявили про захоплення села Григорівка. Вони вже встигли вивісити там триколор. Між тим у Силах оборони захоплення росіянами населеного пункту спростовують. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари відос виставили з тряпкою обісцяною в Григорівці (це від Білогорівки в сторону Серебрянки), поки наші не почали підхоплювати, скажу, що там їх немає, заходила п**арська ДРГ через річку та болота — поробили відоси і з**нули", — проінформував він.

У телеграм-каналі "Трикутник", який висвітлює війну в України, додали, що ДРГ противника встановила російський прапор у східній частині населеного пункту і відступила на вихідні позиції на території західної фільтрувальної станції на північ від Білогорівки.

"З сірої до червоної зони перейшла тільки станція", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що 9 жовтня повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ намагаються просунутися в бік Новодмитрівки та захопили птахофабрику в Цукуриному. Також окупанти намагаються взяти в оточення Гірник і Курахівку.

Також раніше лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив про "загострення обстановки" на Куп’янському напрямку. Тут ДРГ РФ вже неодноразово виходили до річки Оскіл.