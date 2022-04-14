Побывавшие в Украине контрактники РФ не хотят участвовать в новых боях, - CIT

От 20 до 40% солдат, которых вернули из Украины, а теперь снова готовят к отправке на фронт, отказываются воевать.

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Множество российских контрактников, которые увидели, как воюют украинцы, отказываются участвовать в новых боях, сообщил основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире "Настоящего времени".

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"Отказники становятся все более и более системным явлением. Они есть практически в каждом соединении, которое вышло с территории Украины на территорию России, (Их количество) исчисляется десятками, местами даже под сотню и более, — сказал Левиев. — По нашим примерным оценкам, от 20% до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к заброске по новой, отказываются повторно идти в бой".

По данным CIT, за это еще никто не понес уголовного наказания. По словам Левиева, дезертирством считается, побег с поля боя или добровольная сдача в плен, а также побег с места дислокации войск на границе. Но если воевать отказывается солдат, входивший в состав батальонно-тактической группы, выведенной на территорию России и теперь готовящейся к новому вводу в Украину, это квалифицируется, как неисполнение приказа.

"Уголовное наказание в этом случае предусмотрено лишь если неисполнение приказа повлекло за собой существенный вред военной службе. Однако это еще нужно доказать, — сказал Руслан Левиев. — Есть много отказников. Их пугают уголовкой, таскают по военным прокуратурам. Но из того, что мы увидели, никого в итоге осудить не удалось. Мы слышали заявления от представителей военной прокуратуры о том, что в принципе вменить таким солдатам нечего".

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на Генштаб Украины о том, что в рядах ВС РФ участились случаи дезертирства. В марте в Макаровском районе Киевской области группа российских военнослужащих завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и выехала в сторону границы с Беларусью.