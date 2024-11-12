Воювати — це не "ваше": бійці ЗСУ отримують листи від "американської організації" (фото)

Українським військовим розіслали інструкцію, як втекти зі служби. Воїнів запевняють, що "дезертирів ніхто не шукає", і пропонують бити машини або красти.

Українським військовослужбовцям розіслали листи від імені неурядової організації США Freedom House. У Центрі протидії дезінформації, утвореному РНБО, 12 листопада попередили, що це — фейк.

Російські пропагандисти підробили електронну адресу та логотип міжнародної організації, щоб повідомлення здавалося вагомішим. Однак у ЦПД наголосили, що Freedom House подібних розсилок не проводила. Окрім того, ворог викрив себе характерними мовними помилками та русизмами.

"Воїн, хочеш додому? Прочитай! Це продовжить життя. Ви несподівано усвідомили, що воювати — це не "ваше", але додому вас ніхто не відпустить. Війна. Задумалися про самоволку, але лякають невідомі наслідки? Вони відомі, зараз ми професійно зорієнтуємо вас", — йдеться в оприлюдненому листі-підробці.

Автори стверджують, що раніше за самовільне залишення частини карали позбавленням волі на 5-10 років, а за дезертирство — на 5-12 років. Тепер же нібито в разі повернення за СЗЧ можуть не покарати й повернутись на службу можна без важких наслідків.

"Але ви не хочете, правда? Боятися не потрібно", — наголошують автори.

Вони запевняють, що відповідні справи не розслідуються і "дезертирів ніхто не шукає". Як альтернатива, пропонується "винести щось із магазину" або "розбити не свою машину". У листі пояснюється, що за цими статтями теж передбачене позбавлення волі, але на менший термін. Ймовірно, ідея полягає у тому, щоб опинитись за ґратами замість військової служби, хоча деталі не уточнюються.

Листи, які розіслали бійцям ЗСУ Фото: ЦПД

Нагадаємо, доброволець Станіслав Бунятов повідомив, що російські окупанти знищують цивільні машини під Покровськом. Зі слів офіцера "Алекса", велика ділянка місцевої траси тепер всіяна доказами воєнних злочинів.

Аналітики DeepState проінформували, що 11 листопада ЗСУ відбили п’ять накатів у Курській області. Втрати ворога можуть сягати 300 осіб.