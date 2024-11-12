Воевать — это не "ваше": бойцы ВСУ получают письма от "американской организации" (фото)

Украинским военным разослали инструкцию, как сбежать со службы. Воинов уверяют, что "дезертиров никто не ищет", и предлагают бить машины или воровать.

Украинским военнослужащим разослали письма от имени неправительственной организации США Freedom House. В Центре противодействия дезинформации, образованном СНБО, 12 ноября предупредили, что это — фейк.

Российские пропагандисты подделали электронный адрес и логотип международной организации, чтобы сообщение выглядело более весомым. Однако в ЦПИ отметили, что Freedom House подобных рассылок не проводила. Кроме того, враг разоблачил себя характерными языковыми ошибками и русизмами.

"Воин, хочешь домой? Прочитай! Это продлит жизнь. Вы неожиданно осознали, что воевать — это не "ваше", но домой вас никто не отпустит. Война. Задумались о самоволке, но пугают неизвестные последствия? Они известны, сейчас мы профессионально сориентируем вас", — говорится в обнародованном письме-подделке.

Авторы утверждают, что раньше за самовольное оставление части наказывали лишением свободы на 5-10 лет, а за дезертирство — на 5-12 лет. Теперь же якобы в случае возвращения за СВЧ могут не наказать и вернуться на службу можно без тяжелых последствий.

"Но вы не хотите, правда? Бояться не нужно", — подчеркивают авторы.

Они уверяют, что соответствующие дела не расследуются и "дезертиров никто не ищет". В качестве альтернативы предлагается "вынести что-то из магазина" или "разбить не свою машину". В письме объясняется, что по этим статьям тоже предусмотрено лишение свободы, но на меньший срок. Вероятно, идея заключается в том, чтобы оказаться за решеткой вместо военной службы, хотя детали не уточняются.

Письма, которые разослали бойцам ВСУ Фото: ЦПД

Напомним, доброволец Станислав Бунятов сообщил, что российские оккупанты уничтожают гражданские машины под Покровском. По словам офицера "Алекса", большой участок местной трассы теперь усеян доказательствами военных преступлений.

Аналитики DeepState проинформировали, что 11 ноября ВСУ отбили пять накатов в Курской области. Потери врага могут достигать 300 человек.