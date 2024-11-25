Одягнений у футболку боєць ЗСУ самотужки відбив атаку шістьох екіпірованих росіян (відео)

На кадрах чотири російські солдати намагаються надати підтримку іншим окупантам. Загалом шестеро росіян вели вогонь у бік одного українського захисника.

Український солдат дав рішучу відсіч шістьом росіянам у ближньому бою. Відео опубліковано на сторінці К2 54 ОМБр у Facebook.

Боєць ЗСУ у футболці самотужки відбив атаку шістьох екіпірованих росіян

Опубліковані кадри стали черговим підтвердженням запеклої окопної війни, яка розгортається у Східній Європі. Так описують побачене британські журналісти The Daily Mail. На кадрах, знятих дроном, — українець у військових штанах та футболці оливкового кольору відстрілюється в бік лінії окопів, очікуючи штурму ЗС РФ.

Кадри ближнього бою

Потім несподівано з'являється кілька російських військових, які ведуть вогонь з відстані кількох метрів. Українському бійцю Батальйону К2 54-ї ОМБр вдалося сховатися від російських полів, а потім одразу ж відкрити вогонь зі своєї зброї.

На відео чотири російські солдати намагаються надати підтримку іншим окупантам. Загалом шестеро росіян вели вогонь у бік одного українського захисника.

Кадри ближнього бою

Але він не відступив і продовжив стріляти доти, доки артилерія не почала завдавати ударів по російській позиції. Зрештою, "артилерія і безстрашний український солдат продовжували вести вогонь у відповідь, росіяни підібгали хвости та відступили мережею окопів".

У ролику видно, що одного з росіян, якого, мабуть, залишив його підрозділ, уразив вибух снаряда. У К2 не повідомили, де були зняті ці кадри.

Нагадаємо, що у спецпідрозділі ГУР розкрили тактику дронів Magura V5.

Також повідомлялося, що 25 листопада Сирський наказав кожній бригаді ЗСУ створити штатний підрозділ рекрутингу.