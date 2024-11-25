Одетый в футболку боец ВСУ в одиночку отразил атаку шестерых экипированных россиян (видео)

На кадрах четыре российских солдата пытаются оказать поддержку другим оккупантам. В общей сложности шестеро россиян вели огонь в сторону одного украинского защитника.

Украинский солдат дал решительный отпор шестерым россиянам в ближнем бою. Видео опубликовано на странице К2 54 ОМБр в Facebook.

Боец ВСУ в футболке в одиночку отразил атаку шестерых экипированных россиян

Выложенные кадры стали очередным подтверждением ожесточенной окопной войны, которая разворачивается в Восточной Европе. Так описывают увиденное британские журналисты The Daily Mail.

На кадрах, снятых дроном, — украинец в военных штанах и футболке оливкового цвета отстреливается в сторону линии окопов, ожидая штурма ВС РФ.

Кадры ближнего боя

Затем неожиданно появляется несколько российских военных, которые ведут огонь с расстояния нескольких метров.

Украинскому бойцу Батальона К2 54-й ОМБр удалось укрыться от российских поль, а затем сразу же открыть огонь из своего оружия.

На видео четыре российских солдата пытаются оказать поддержку другим оккупантам. В общей сложности шестеро россиян вели огонь в сторону одного украинского защитника.

Кадры ближнего боя

Но он не отступил и продолжил стрелять до тех пор, пока артиллерия не стала наносить удары по российской позиции.

В конечном итоге, "артиллерия и бесстрашный украинский солдат продолжали вести ответный огонь, россияне поджали хвосты и отступили по сети окопов".

В ролике видно, что одного из россиян, которого, по-видимому, оставило его подразделение, поразил взрыв снаряда. В К2 не сообщили, где были сняты эти кадры.

Напомним, что в спецподразделении ГУР раскрыли тактику дронов Magura V5.

Также сообщалось, что 25 ноября Сырский приказал каждой бригаде ВСУ создать штатное подразделение рекрутинга.