Одетый в футболку боец ВСУ в одиночку отразил атаку шестерых экипированных россиян (видео)
На кадрах четыре российских солдата пытаются оказать поддержку другим оккупантам. В общей сложности шестеро россиян вели огонь в сторону одного украинского защитника.
Украинский солдат дал решительный отпор шестерым россиянам в ближнем бою. Видео опубликовано на странице К2 54 ОМБр в Facebook.
Выложенные кадры стали очередным подтверждением ожесточенной окопной войны, которая разворачивается в Восточной Европе. Так описывают увиденное британские журналисты The Daily Mail.
На кадрах, снятых дроном, — украинец в военных штанах и футболке оливкового цвета отстреливается в сторону линии окопов, ожидая штурма ВС РФ.
Затем неожиданно появляется несколько российских военных, которые ведут огонь с расстояния нескольких метров.
Украинскому бойцу Батальона К2 54-й ОМБр удалось укрыться от российских поль, а затем сразу же открыть огонь из своего оружия.
На видео четыре российских солдата пытаются оказать поддержку другим оккупантам. В общей сложности шестеро россиян вели огонь в сторону одного украинского защитника.
Но он не отступил и продолжил стрелять до тех пор, пока артиллерия не стала наносить удары по российской позиции.
В конечном итоге, "артиллерия и бесстрашный украинский солдат продолжали вести ответный огонь, россияне поджали хвосты и отступили по сети окопов".
В ролике видно, что одного из россиян, которого, по-видимому, оставило его подразделение, поразил взрыв снаряда. В К2 не сообщили, где были сняты эти кадры.
Напомним, что в спецподразделении ГУР раскрыли тактику дронов Magura V5.
Также сообщалось, что 25 ноября Сырский приказал каждой бригаде ВСУ создать штатное подразделение рекрутинга.