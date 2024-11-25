Сырский приказал каждой бригаде ВСУ создать штатное подразделение рекрутинга, детали

В Генштабе отметили, что такое нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился, чтобы каждый командир бригады создал штатное подразделение рекрутинга. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства от 16 мая 2024 года № 560, командирам разрешено призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

До этого в ВСУ функционировали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны.

Между тем Центры рекрутинга украинской армии сейчас тоже активно рассылают сообщения гражданам с предложениями по мобилизации, где обещают помочь выбрать подразделение и специализацию в соответствии с пожеланиями клиента.

Напомним, что 25 ноября в Раде рассказали о резервах для мобилизации и изменении бронирования. В тылу находятся более 100 тыс. военных пенсионеров, которые вполне могут пополнить ряды ВСУ, считает нардеп фракции "За будущее" Ирина Констанкевич.