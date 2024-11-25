Сирський наказав кожній бригаді ЗСУ створити штатний підрозділ рекрутингу, деталі

У Генштабі зазначили, що таке нововведення дозволить командирам покращити організацію та супровід заходів вербування добровольців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпорядився, щоб кожен командир бригади створив штатний підрозділ рекрутингу. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супровід заходів вербування добровольців", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з постановою уряду від 16 травня 2024 року № 560, командирам дозволено призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До цього в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій і територіальної оборони.

Між тим Центри рекрутингу української армії зараз теж активно розсилають повідомлення громадянам з пропозиціями щодо мобілізації, де обіцяють допомогти обрати підрозділ і спеціалізацію відповідно до побажань клієнта.

Нагадаємо, що 25 листопада у Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміну бронювання. У тилу перебувають понад 100 тис. військових пенсіонерів, які цілком можуть поповнити лави ЗСУ, вважає нардепка фракції "За майбутнє" Ірина Констанкевич.