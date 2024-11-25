"Первый дрон — хулиган, начинает бой": в спецподразделении ГУР раскрыли тактику Magura V5 (видео)

По словам командира спецподразделения Group 13, поражение российского корвета "Ивановец" возле озера Донузлав покрыло все расходы на дроны за 2 года.

О тактике применения ударных морских дронов Magura V5 и неизвестных ранее подробностях операций по уничтожению военных кораблей РФ рассказал командующий спецподразделением ГУР МО Украины Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью подкасту Ukrainian Jenny meets.

В спецподразделении ГУР раскрыли тактику Magura V5

"Это уже факт, это уже случилось. Украина доминирует в Черном море над РФ. То, что после уничтожения нескольких вражеских кораблей российский флот парализованный — хорошо. Но он существует. Нам нужно его достать. И мы работаем в этом направлении. Это постоянная игра в шахматы", — отметил разведчик.

Сообщится, что по состоянию н 24 ноября были уничтожены 9 подтвержденных целей и 6 атакованы. Таким образом, в общей сложности спецподразделение морских дронов ГУР поразило 15 целей.

Самая сложная цель РФ для Group 13

Боец ГУР МО Украины Group 13

Самой сложной целью Group 13 стал патрульный корабль "Сергей Котов". Это был сложный вызов, его атаковали трижды, два раза он был поврежден и требовался ремонт. Третий раз был удачный.

Патрульный корабль "Сергей Котов"

Как проходит подготовка к заданию в Group 13

Управление дроном "Магура"

По словам "Тринадцатого", он не получает всю картину целиком, которая доступна его командующим.

"У меня есть доступ к определенной информации, обычно это все в онлайне. И я понимаю, что мы можем это использовать и быть продуктивными. Мы можем подсказать, что, вот, стоит провести такую-то операцию. Но может быть и наоборот. Когда поступает задание от командования, они предоставляют цель, или цели. И тогда мы начинаем планировать операции и работать в команде", — сообщил он.

Во время подготовки к миссиям бойцам сообщается, что уничтожение целей — это только 30% успех, остальные 70% — безопасное возвращение обратно без потерь.

Бойцы подразделения сталкиваются с разными рисками — с одой стороны их может заметить противник, с другой — они имеют дело со значительным объемом взрывчатки, который может потопить корабль.

Цена дрона Magura и цена цели

Стоимость дрона Магура

Magura стоит около 270 000 тысяч долларов, что дешевле таких ракет, как Storm Shadow, но при этом обычно используется несколько дронов.

По словам командира подразделения, действительная цена дрона Magura несколько меньше, чем та, которая указывается в открытых источниках. Украине же они обходятся еще дешевле.

Российский корвет "Ивановец"

"Приведу один пример — российский корвет "Ивановец", который мы потопили в прошлом году возле озера Донузлав. Он покрыл все расходы на дроны, которые мы закупили в прошлом и в этом году", — объяснил он.

Напомним, что в Украине создали уникальный дрон-амфибию "Воз", на БПЛА собираются установить средства РЭБ и огневые системы.

Также сообщалось, что 25 ноября ATACMS "приземлились" на аэродром "Курск-Восточный" и Халино.