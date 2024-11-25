"Перший дрон — хуліган, починає бій": у спецпідрозділі ГУР розкрили тактику Magura V5 (відео)

За словами командира спецпідрозділу Group 13, ураження російського корвета "Івановєц" біля озера Донузлав покрило всі витрати на дрони за 2 роки.

Про тактику застосування ударних морських дронів Magura V5 і невідомі раніше подробиці операцій зі знищення військових кораблів РФ розповів командувач спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним "Тринадцятий" в інтерв'ю подкасту Ukrainian Jenny meets.

У спецпідрозділі ГУР розкрили тактику Magura V5

"Це вже факт, це вже сталося. Україна домінує в Чорному морі над РФ. Те, що після знищення кількох ворожих кораблів російський флот паралізований — добре. Але він існує. Нам потрібно його дістати. І ми працюємо в цьому напрямку. Це постійна гра в шахи", — зазначив розвідник.

Повідомляється, що станом на 24 листопада було знищено 9 підтверджених цілей і 6 атаковано. Таким чином, загалом спецпідрозділ морських дронів ГУР уразив 15 цілей.

Найскладніша ціль для Group 13

Боєць ГУР МО України Group 13

Найскладнішою ціллю Group 13 став патрульний корабель "Сергій Котов". Це був складний виклик, його атакували тричі, двічі він був пошкоджений і потребував ремонту. Третій раз був вдалий.

Патрульний корабель "Сергій Котов"

Як проходить підготовка до завдання в Group 13

Керування дроном "Магура"

За словами "Тринадцятого", він не отримує всю картину цілком, яка доступна його командувачам.

"У мене є доступ до певної інформації, зазвичай це все в онлайні. І я розумію, що ми можемо це використовувати та бути продуктивними. Ми можемо підказати, що, ось, варто провести таку-то операцію. Але може бути й навпаки. Коли надходить завдання від командування, вони надають ціль, або цілі. І тоді ми починаємо планувати операції та працювати в команді", — повідомив він.

Під час підготовки до місій бійцям повідомляють, що знищення цілей — це тільки 30% успіху, решта 70% — безпечне повернення назад без втрат.

Бійці підрозділу стикаються з різними ризиками — з одного боку їх може помітити противник, з іншого — вони мають справу зі значним об'ємом вибухівки, який може потопити корабель.

Ціна дрона Magura і ціна цілі

Вартість дрона Магура

Magura коштує близько 270 000 тисяч доларів, що дешевше за такі ракети, як Storm Shadow, але при цьому зазвичай використовується кілька дронів.

За словами командира підрозділу, дійсна ціна дрона Magura дещо менша, ніж та, яка вказується у відкритих джерелах. Україні ж вони обходяться ще дешевше.

Російський корвет "Івановець"

"Наведу один приклад — російський корвет "Івановець", який ми потопили минулого року біля озера Донузлав. Він покрив усі витрати на дрони, які ми закупили минулого і цього року", — пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні створили унікальний дрон-амфібію "Воз", на БПЛА збираються встановити засоби РЕБ і вогневі системи.

Також повідомлялося, що 25 листопада ATACMS "приземлилися" на аеродромі "Курськ-Східний" і Халіно.