Через брехню в ЗСУ та командирів: комбат 3 ОШБр запросив на службу бійців з СЗЧ (відео)

Якщо командування ставить нереальну задачу, слід або доповісти про можливості підрозділу, або виконати те, що реально, пояснив комбат 3 ОШБр Дмитро Кухарчук. Військовий наголосив, що брехня в ЗСУ приводить до проблем в армії та втеч бійців.

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Командири підрозділів повинні мати ідеологічну підготовку і знати правила ведення сучасної війни, і тоді військові не будуть самовільно залишати частини (іти в СЗЧ). Щоб бойові дії приносили позитивний результат, слід не брехати командуванню і реально говорити про можливості виконання завдання. Про проблеми СЗЧ і запрошення на службу втікачів командир 2 штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Дмитро Кухарчук розповів в інтерв'ю медіа NV.

СЗЧ в ЗСУ - Дмитро Кухарчук прокоментував ситуацію з втечами з частини

Кухарчук підтвердив, що Третя штурмова бригада готова приймати на службу військових, які вперше самовільно залишили частину. На його думку, СЗЧ стало суспільною проблемою, яке вимагає вирішення. Журналіст уточнив, чим є така пропозиція — чи це альтернатива для втікачів, чи "спроба виправити ситуацію", чи "спосіб рекрутингу".

"Це, по суті, все разом. Оскільки коли ми говоримо про будь-які суспільні процеси, то ніхто не може закривати очі, з цим треба безумовно працювати", — наголосив військовий.

Головна причина втеч з підрозділів — це "неправильна організація війська", пояснив Кухарчук. При цьому важливе значення має підготовка командирів — від ідеологічної підготовки до вивчення особливостей сучасної війни. Наступна проблема — відсутність діалогу держави з людьми, відсутність діалогу бійця з командиром, низька морально-психологічна підготовка солдатів, сказав він.

Комбат також розповів про проблеми в армії, про які знає з власного досвіду. Він бачив, як низка командирів нижчої ланки не наважуються доповісти "на гору" повну правду про ситуацію на ділянці фронту, за яку відповідають. Причина таких дій — страх втратити посаду. При цьому журналіст зауважив, що можуть бути накази офіцера щодо завдання, яке можна виконати з великими втратами. Кухарчук пояснив, що треба не брехати і доповідати про свої можливості, або виконувати те, на що спроможний.

"Не треба боятися говорити про важливі речі, оскільки якщо про них не говорити, якщо все буде брехнею, то не буде позитивного результату. До когось [з командування] не можна достукатись щодо виконання задачі. Але якщо задача може виконуватися, то задача виконується. Якщо задачу неможливо виконати, то доповідається, що задачу неможливо виконати, тобто задача нарізається нереально, або вона виконується в тих обсягах, в яких її виконати реально", — наголосив Кухарчук.

СЗЧ в ЗСУ — деталі

Зазначимо, 29 жовтня народна депутатка Анна Скороход повідомила, що знає про "жахливо велику" кількість СЗЧ в ЗСУ. Точну кількість вона назвати не змогла, оскільки це закрита інформація. З її слів, орієнтовно ідеться про 100 тис. осіб. Одна з причин — надто велика кількість військовослужбовців на високих посадах, які перебувають далеко від фронту, заявила нардепка.

На початку жовтня Фокус писав про плани Верховної Ради щодо покарання за самовільно залишення частини. Парламентар Федір Веніславський пояснив, що у новому законі за першу втечу не буде кримінальної відповідальності, але лише у випадку, якщо громадянин самостійно і добровільно повернеться в підрозділ.

Нагадуємо, 29 жовтня голова Верховного Суду розповів, яка поточна ситуація з темпами СЗЧ в ЗСУ. 31 жовтня пресслужба ДБР повідомила про 100 справ втікачів з фронту, які розглянув суд.