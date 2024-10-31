Из-за лжи в ВСУ и командиров: комбат 3 ОШБр пригласил на службу бойцов из СЗЧ (видео)

Если командование ставит нереальную задачу, следует либо доложить о возможностях подразделения, либо выполнить то, что реально, пояснил комбат 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук. Военный отметил, что ложь в ВСУ приводит к проблемам в армии и бегству бойцов.

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Командиры подразделений должны иметь идеологическую подготовку и знать правила ведения современной войны, и тогда военные не будут самовольно покидать части (уходить в СЗЧ). Чтобы боевые действия приносили положительный результат, следует не врать командованию и реально говорить о возможностях выполнения задачи. О проблемах СЗЧ и приглашении на службу беглецов командир 2 штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Дмитрий Кухарчук рассказал в интервью медиа NV.

СЗЧ в ВСУ — Дмитрий Кухарчук прокомментировал ситуацию с побегами из части

Кухарчук подтвердил, что Третья штурмовая бригада готова принимать на службу военных, которые впервые самовольно оставили часть. По его мнению, СЗЧ стало общественной проблемой, которая требует решения. Журналист уточнил, чем является такое предложение — это альтернатива для беглецов, или "попытка исправить ситуацию", или "способ рекрутинга".

"Это, по сути, все вместе. Поскольку когда мы говорим о любых общественных процессах, то никто не может закрывать глаза, с этим надо безусловно работать", — подчеркнул военный.

Главная причина побегов из подразделений — это "неправильная организация армии", пояснил Кухарчук. При этом важное значение имеет подготовка командиров — от идеологической подготовки до изучения особенностей современной войны. Следующая проблема — отсутствие диалога государства с людьми, отсутствие диалога бойца с командиром, низкая морально-психологическая подготовка солдат, сказал он.

Комбат также рассказал о проблемах в армии, о которых знает по собственному опыту. Он видел, как ряд командиров низшего звена не решаются доложить полную правду о ситуации на участке фронта, за который отвечают. Причина таких действий — страх потерять должность. При этом журналист отметил, что могут быть приказы офицера о задании, которое приведет к большим потерям. Кухарчук объяснил, что надо не врать и докладывать о своих возможностях, или выполнять то, на что способен.

"Не надо бояться говорить о важных вещах, поскольку если о них не говорить, если все будет ложью, то не будет положительного результата. К кому-то [из командования] нельзя достучаться по выполнению задачи. Но если задача может выполняться, то задача выполняется. Если задачу невозможно выполнить, то докладывается, что задачу невозможно выполнить, то есть задача нарезается нереально, или она выполняется в тех объемах, в которых ее выполнить реально", — подчеркнул Кухарчук.

СЗЧ в ВСУ — детали

Отметим, 29 октября народный депутат Анна Скороход сообщила, что знает об "ужасно большом" количестве СЗЧ в ВСУ. Точное количество она назвать не смогла, поскольку это закрытая информация. По ее словам, ориентировочно речь идет о 100 тыс. человек. Одна из причин — слишком большое количество военнослужащих на высоких должностях, которые находятся далеко от фронта, заявила нардеп.

В начале октября Фокус писал о планах Верховной Рады относительно наказания за самовольное оставление части. Парламентарий Федор Вениславский пояснил, что в новом законе за первый побег не будет уголовной ответственности, но только в случае, если гражданин самостоятельно и добровольно вернется в подразделение.

Напоминаем, 29 октября председатель Верховного Суда рассказал, какова текущая ситуация с темпами СЗЧ в ВСУ. 31 октября пресс-служба ГБР сообщила о 100 делах беглецов с фронта, которые рассмотрел суд.