"Немотивированные и боятся": 100 тысяч военных самовольно оставили часть, — Скороход (видео)

Украинцы помнят о чиновниках, которые во время войны получили инвалидность или массово забронировались. Из-за подобных скандалов люди теряют мотивацию и боятся идти в армию, пояснила нардеп Анна Скороход.

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Граждане не могут понять, почему они должны воевать на фронте, когда значительная часть командования находится в тылу. Тем временем военные видят, как подразделения спецназа превращают в пехоту и бросают на штурм лесопосадок. Ситуация заставляет людей самовольно оставляют части (СОЧ), при этом количество побегов скрыто грифом "Для служебного пользования" (ДСП). Об ориентировочных объемах СОЧ народный депутат Анна Скороход рассказала в эфире телеканала "Новости. Live".

СОЧ — Скороход о проблемах побега из армии см. с 54:05

СОЧ — объемы и возможные причины

Скороход объяснила, что информация о количестве военных в СОЧ имеет гриф ДСП, поэтому не разрешено назвать точное число. Нардеп заверила, что таких случаев "очень много", но все же меньше полмиллиона человек, как предположила журналистка. Ориентировочное количество — около 100 тыс. человек. Одна из причин такой ситуации, по ее мнению, отсутствие на линии фронта большинства высокопоставленных топ-генералов.

"СОЧ, дезертирства — более 100 тысяч человек, которые самовольно оставили часть. У людей возникает вопрос, на который я ответа дать не могу, когда они мне спрашивают. Почему я, месяц назад рабочий СТО, сейчас должен сидеть в окопе, а большие офицеры все в тылу? Чего у нас воюет от 10 в лучшем случае до 15% от общего количества армии, почему?" — риторически спросила Скороход.

Во время эфира вспомнили скандалы в отношении чиновников, которые "внезапно стали инвалидами или забронированными", а кто-то другой на этом зарабатывал. По мнению политика, граждане потеряли мотивацию и начали бояться служить в армии. Среди причин — проблемы с законом о мобилизации, который долго переделывали из-за "политических решений" и из-за того, что "все время кого-то что-то где-то не устраивало". Еще одна проблема — проблемы в армии, когда спецназовцев применяют для несвойственных задач, например, для "штурмов посадок".

"Из-за того, что они не подготовлены, они не мотивированы, они боятся. Вы не представляете себе цифры СОЧ и дезертирства, вы их не представляете, просто это ужас", — заявила политик.

Отметим, 28 октября командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал о причинах дезертирства и предложил методы борьбы с этим явлением. По мнению военного, СОЧ способствуют командиры, которые не умеют ставить задачу и объяснять подчиненным, как ее выполнить. Вторая причина — слишком слабое наказание за побег: его нужно усилить. Другие причины — наличие граждан, не считающих себя созданными для войны, и мысли о ротации, которая невозможна в условиях дефицита мобилизованных.

Напоминаем, 29 октября председатель Верховного Суда высказался о СЗЧ и угрозах для фронта. Накануне, 28 октября, журналист и бывший пленник РФ Станислав Асеев рассказал о чувстве несправедливости, которое подталкивает военных к оставлению части.