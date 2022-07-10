Чтобы не ехать на войну. Российские солдаты выводят из строя свою боевую технику, — ГУР

По данным военной разведки, случаев порчи техники стало так много, что командование оккупантов обратилось за помощью к ФСБ, которая будет следить за солдатами.

Чтобы остаться в России и не участвовать в войне против Украины военнослужащие российских воинских частей, расположенных вблизи украинской границы, выводят из строя свою боевую технику. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, к таким методам, в частности, прибегли военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии. В течение недели они вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1. Эта техника уже ожидала погрузки на железнодорожные платформы, чтобы отправиться на оккупированные территории Украины.

"Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер, — констатируют в ГУР. — Командующий южным военным округом обратился в ФСБ с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину".

Случаи саботажа в российской армии стали фиксировать вскоре после того, как стало понятно, что быстрый захват Украины не удался. В апреле СБУ сообщала о том, что оккупанты, чтобы сбежать с войны и получить компенсацию, готовы себя калечить.

Тогда же стало известно, что отказываются воевать от 20% до 40% солдат РФ, которых вернули из Украины, а теперь снова готовят к отправке на фронт.