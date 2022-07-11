"Когда это закончится?": пропагандист подтвердил удары ВСУ по центрам принятия решений РФ

Военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал о результативных атаках украинских ракетчиков и артиллеристов.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков подтвердил, что ВСУ уже несколько раз нанесли результативные удары по российским центрам принятия решения. Об этом российский пропагандист написал у себя в Telegram-канале.

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"Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные", — в частности, рассказал Сладков.

При этом он подчеркнул, что не пишет "где, когда, сколько и кого", чтобы не выдавать военную тайну.

"Кто в теме, тот поймет: если уж репортер Сладков и его коллеги знают, значит знают и многие другие. А вопрос-то у меня простой: когда это бл*дство закончится? Некоторым ответственным за направление лицам хоть с*ы в глаза, все Божья роса," — добавил он.

Любопытно, что в конце июня украинские артиллеристы из 72 ОМБр имени Черных Запорожцев поблагодарили Сладкова за сюжеты, в которых он показывал позиции ВС РФ.

"Видна военная подготовка пропагандона, благодаря его сюжетам очень легко нацеливаться на героев и места, где их снимали", — уточнили военные.

Напомним, 4 июля украинская армия нанесла удар по складу боеприпасов ВС РФ в Снежном. Взрывы произошли в районе завода "Снежнянскхиммаш".

На следующий день о горящем складе с боеприпасами сообщили и в оккупированном Донецке. В областном украинском городе полностью сгорело предприятие "КАМАЗ Центр".