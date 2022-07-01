Военные учения в Беларуси: до какой даты их продлили
Несмотря на то, что обучение на полигонах продлили, эксперты мониторинговой группы говорят о неспособности ВС РБ планировать и проводить наступательные операции.
Беларусь продолжила свои военные учения до 9 июля 2022 года. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".
Согласно графику, обнародованному в Телеграмм, 3 июля учения на многих полигонах проводить не будут. Этот день станет для белорусских военных выходным.
В другие дни недели стрельбы и другие военные действия в Беларуси проведут на следующих полигонах:
- Борисовский (227) до 09.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
- Гожский (под Гродно) до 08.07;
- Брестский до 09:07;
- Репище (Осиповичи) до 08.07;
- Марьина Горка до 09.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
- Неман (под Березовкой) до 08.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
- Заслоновое (под Лепелем) до 09.07.
В свою очередь, мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" утверждает, что, несмотря на растянутость учений во времени, ВС Беларуси до сих пор не готовы самостоятельно осуществлять какие-либо наступательные операции.
Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться.
Также мониторинговая группа отметила, что белорусские военные несколько улучшили свои навыки пилотирования.
Напомним, 22 июня Беларусь начала военные учения у границ Украины в условиях, приближенных к боевым. Завершить их планировали к 1 июля.
Обучение имело целью проверить готовность военкоматов к экстренному призыву военнообязанных запаса.
Накануне анонсированных военных учений, 21 июня, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в Гомельской и Брестской областях вдоль белорусско-украинской границы сосредоточено до семи батальонов ВС Беларуси, общая численность личного состава насчитывает примерно 3,5-4 тыс. человек.