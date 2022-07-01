Военные учения в Беларуси: до какой даты их продлили

Несмотря на то, что обучение на полигонах продлили, эксперты мониторинговой группы говорят о неспособности ВС РБ планировать и проводить наступательные операции.

Беларусь продолжила свои военные учения до 9 июля 2022 года. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".

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Согласно графику, обнародованному в Телеграмм, 3 июля учения на многих полигонах проводить не будут. Этот день станет для белорусских военных выходным.

В другие дни недели стрельбы и другие военные действия в Беларуси проведут на следующих полигонах:

Борисовский (227) до 09.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;

Гожский (под Гродно) до 08.07;

Брестский до 09:07;

Репище (Осиповичи) до 08.07;

Марьина Горка до 09.07;

Лосвидо (под Витебском) до 09.07;

Неман (под Березовкой) до 08.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;

Чепелево (под Слонимом) до 08.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;

Заслоновое (под Лепелем) до 09.07.

В свою очередь, мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" утверждает, что, несмотря на растянутость учений во времени, ВС Беларуси до сих пор не готовы самостоятельно осуществлять какие-либо наступательные операции.

Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться.

Также мониторинговая группа отметила, что белорусские военные несколько улучшили свои навыки пилотирования.

[ + – ] Мониторинговая группа показала карту учений ВС РБ, которые продлили до первой декады июля Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, 22 июня Беларусь начала военные учения у границ Украины в условиях, приближенных к боевым. Завершить их планировали к 1 июля.

Обучение имело целью проверить готовность военкоматов к экстренному призыву военнообязанных запаса.

Накануне анонсированных военных учений, 21 июня, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что в Гомельской и Брестской областях вдоль белорусско-украинской границы сосредоточено до семи батальонов ВС Беларуси, общая численность личного состава насчитывает примерно 3,5-4 тыс. человек.