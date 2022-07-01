Військові навчання в Білорусі: до якої дати їх продовжили

Незважаючи на те, що навчання на полігонах продовжили, експерти моніторингової групи говорять про нездатність ЗС РБ планувати й проводити наступальні операції.

Білорусь продовжила свої військові навчання до 9 липня 2022 року. Про це повідомляє "Телеграм"-канал "Беларускі Гаюн".

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Згідно з графіком, оприлюдненим у "Телеграмі", 3 липня навчання на багатьох полігонах не проводитимуть. Цей день стане для білоруських військових вихідним.

В інші дні тижня стрільби й інші військові дії в Білорусі проведуть на таких полігонах:

Борисівський (227) до 09.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;

Гозький (під Гродно) до 08.07;

Брестський до 09:07;

Репище (Осиповичі) до 08.07;

Мар'їна Гірка до 09.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;

Німан (під Березівкою) до 08.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;

Чепелево (під Слонімом) до 08.07;

Доманове (під Івацевичами) до 08.07;

Стрілянище під Старими Дорогами до 08.07;

Заслонове (під Лепелем) до 09.07.

Зі свого боку, моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що, незважаючи на розтягнутість навчань у часі, ЗС Білорусі досі не готові самостійно здійснювати будь-які наступальні операції.

Єдине, на чому така підготовка позитивно відбилася, так це на можливості оборонятися.

Також моніторингова група зазначила, що білоруські військові дещо покращили свої навички пілотування.

[ + – ] Моніторингова група показала карту навчань ЗС РБ, які продовжили до першої декади липня Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, 22 червня Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів України в умовах, наближених до бойових. Завершити їх планували до 1 липня.

Навчання мало на меті перевірити готовність військкоматів до екстреного призову військовозобов'язаних запасу.

Напередодні анонсованих військових навчань, 21 червня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що в Гомельській і Брестській областях уздовж білорусько-українського кордону зосереджено до семи батальйонів ЗС Білорусі, загальна чисельність особового складу налічує приблизно 3,5-4 тис. осіб.