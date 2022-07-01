Військові навчання в Білорусі: до якої дати їх продовжили
Незважаючи на те, що навчання на полігонах продовжили, експерти моніторингової групи говорять про нездатність ЗС РБ планувати й проводити наступальні операції.
Білорусь продовжила свої військові навчання до 9 липня 2022 року. Про це повідомляє "Телеграм"-канал "Беларускі Гаюн".
Згідно з графіком, оприлюдненим у "Телеграмі", 3 липня навчання на багатьох полігонах не проводитимуть. Цей день стане для білоруських військових вихідним.
В інші дні тижня стрільби й інші військові дії в Білорусі проведуть на таких полігонах:
- Борисівський (227) до 09.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
- Гозький (під Гродно) до 08.07;
- Брестський до 09:07;
- Репище (Осиповичі) до 08.07;
- Мар'їна Гірка до 09.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
- Німан (під Березівкою) до 08.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
- Доманове (під Івацевичами) до 08.07;
- Стрілянище під Старими Дорогами до 08.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 09.07.
Зі свого боку, моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що, незважаючи на розтягнутість навчань у часі, ЗС Білорусі досі не готові самостійно здійснювати будь-які наступальні операції.
Єдине, на чому така підготовка позитивно відбилася, так це на можливості оборонятися.
Також моніторингова група зазначила, що білоруські військові дещо покращили свої навички пілотування.
Нагадаємо, 22 червня Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів України в умовах, наближених до бойових. Завершити їх планували до 1 липня.
Навчання мало на меті перевірити готовність військкоматів до екстреного призову військовозобов'язаних запасу.
Напередодні анонсованих військових навчань, 21 червня, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що в Гомельській і Брестській областях уздовж білорусько-українського кордону зосереджено до семи батальйонів ЗС Білорусі, загальна чисельність особового складу налічує приблизно 3,5-4 тис. осіб.