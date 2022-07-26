Росія і Білорусь проведуть нові військові навчання: де і коли вони пройдуть

Передбачається, що навчання "Схід-2022" відбудеться на полігонах Східного військового округу. При цьому в Міноборони РФ переконують — вони нібито не мають стосунку до війни з Україною.

В РФ 30 серпня до 5 вересня під керівництвом начальника генштабу проведе командно-штабне навчання "Схід-2022". Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

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На сьогодні відомо, що навчання проведуть у Східному військовому окрузі.

Громадськість у міністерстві переконують у тому, що відпрацьовуватимуть застосування військ у процесі гарантування військової безпеки у східному регіоні. І ці дії нібито не мають стосунку до війни з Україною.

"До проведення (воєнних дій з Україною. — ред.) залучається лише частина Збройних сил, чисельність якої є достатньою для виконання всіх завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", — заявили в Міноборони РФ.

Також додали, що, крім сил Східного округу до маневрів залучать частину сил ПДВ, дальньої авіації та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.

Під "контингентом інших країн" у Міноборони РФ можуть мати на увазі військових із Білорусі. Білоруські ЗМІ у лютому 2022 року повідомляли про те, що військові Білорусі та Росії проведуть спільні навчання на полігонах.

Раніше стало відомо про те, що Білорусь продовжила свої військові навчання до 9 липня 2022 року. Незважаючи на те, що навчання на полігонах продовжили, експерти моніторингової групи говорять про нездатність ЗС РБ планувати та проводити наступальні операції.

Крім того, в самій РФ продовжується прихована мобілізація. Там створюються "патріотичні" батальйони за національним принципом. Москва наказала створювати такі батальйони в усіх суб'єктах федерації.