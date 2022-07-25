В Беларуси намерены закупить 1000 санитарных мешков для трупов, — СМИ (фото)

По данным журналистов, госкомпания "БелСудЭкспертОбеспечение" может изготовить такое количество пакетов за 10 дней. В зависимости от типа (с ручками или без) заказ обойдется в 9900 – 13 900 белорусских рублей (4000-5500 тыс. долларов).

Опубликованы документы, в которых идет речь об изучении Минобороны Беларуси ценовых предложений по закупке 1000 "пакетов для транспортировки тел умерших". Об этом сообщает белорусское издание Флагшток.

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Отмечается, что запрос о предоставлении документов получили как минимум две компании, предоставляющие ритуальные услуги, — это РУП "БелСудЭкспертОбеспечение" и ООО "Фистер".

Представители последней ответили, что не занимаются продажей санитарных мешков для трупов. В свою очередь, госорганизация "БелСудЭкспертОбеспечение" сообщила сотрудникам Минобороны, что может выпустить 1000 пакетов для тел умерших за 10 дней. В зависимости от типа пакета — с ручками или без — предприятие готово выполнить заказ в пределах 9 900 – 13 900 рублей (4000-5500 тыс. долларов).

[ + – ] Ответ компании БелСудЭкспертОбеспечение.

Источники, на которые ссылаются журналисты, не сообщили о том, откуда у них эти письма. Но другая документация, предоставленная изданию этим же источником, была впоследствии подтверждена.

Представители отдела маркетинга РУП "БелСудЭкспертОбеспечение" подтвердили, что отвечали на запрос белорусского Минобороны о производстве тысячи санитарных мешков.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко вознамерился вооружить всех егерей своей страны. Президент Беларуси распорядился о создании "войска" из примерно 550 сотрудников инспекции по защите природы.

Напомним, что Лукашенко рассказал, откуда на Беларусь готовилось нападение. По словам руководителя РБ, Кремль ввел в Украину с территории его страны 20-тысячную армию, которая была на учениях.