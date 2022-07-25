У Білорусі мають намір закупити 1000 санітарних мішків для трупів, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, держкомпанія "БелСудЕкспертЗабезпечення" може виготовити таку кількість пакетів за 10 днів. Залежно від типу (з ручками або без) замовлення коштуватиме 9 900-13 900 білоруських рублів (4 000-5 500 тис. доларів).

Опубліковано документи, в яких йдеться про вивчення Міноборони Білорусі цінових пропозицій щодо закупівлі 1000 "пакетів для транспортування тіл померлих". Про це повідомляє білоруське видання "Флагшток".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Зазначається, що запит про надання документів отримали як мінімум дві компанії, які надають ритуальні послуги, — це РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" та ТОВ "Фістер".

Представники останньої відповіли, що не займаються продажем санітарних мішків для трупів. Зі свого боку держорганізація "БелСудЕкспертЗабезпечення" повідомила співробітників Міноборони, що може випустити 1000 пакетів для тіл померлих за 10 днів. Залежно від типу пакета — з ручками або без — підприємство готове виконати замовлення в межах 9 900-13 900 рублів (4 000-5 500 тис. доларів).

[ + – ] Відповідь компанії БелСудЕкспертЗабезпечення.

Джерела, на які посилаються журналісти, не повідомили, звідки у них ці листи. Але інша документація, надана виданню цим джерелом, була згодом підтверджена.

Представники відділу маркетингу РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" підтвердили, що відповідали на запит білоруського Міноборони щодо виробництва тисячі санітарних мішків.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко збирався озброїти всіх єгерів своєї країни. Президент Білорусі розпорядився про створення "війська" із приблизно 550 співробітників інспекції із захисту природи.

Нагадаємо, що Лукашенко розповів, звідки на Білорусь готувався напад. За словами керівника РБ, Кремль ввів в Україну з території його країни 20-тисячну армію, яка була на навчаннях.