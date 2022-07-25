"Мы мужики и должны быть готовы": Лукашенко хочет вооружить всех егерей Беларуси (видео)

Лидер республики распорядился создать "войско" из почти 550 сотрудников инспекции по защите природы.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко дал поручение начальству Государственной инспекции охраны животного и растительного мира вооружить своих работников и проводить учения на случай чрезвычайной ситуации. Об этом глава республики заявил в ходе разговора с главой ведомства Юрием Тертелем, в понедельник, 25 июля, передает агентство БелТА.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Лукашенко в разговоре с чиновником назвал возглавляемый им орган "относительно военизированным формированием" и поэтому, при необходимости, сотрудники инспекции (общим количеством 549 человек — ред.) "должны стать под ружье". При этом глава республики указал, что дает такое распоряжение не из-за того, что в эти дни происходит "какая-то чрезвычайщина".

"Людей надо учить… Все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском. Если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди", — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Беларусь может начать скрытую мобилизацию среди своего населения.

В то же время Лукашенко в недавнем интервью отметил, что в участии Вооруженных сил Беларуси в полномасштабной войне против Украины на стороне РФ нет необходимости, так как этот шаг, по его мнению, не изменил бы ход боевых действий. Аналогичный ответ он дал и на вопрос касательно перспектив признания "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма в составе России.