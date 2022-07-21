"Это все болтовня": Лукашенко ушел от вопроса о признании "ЛДНР" и Крыма в составе РФ

Белорусские власти уже де-факто признали "республики" и "присоединение" к России оккупированного Крыма, а в соответствующем указе пока нет необходимости, считает лидер страны.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заверил, что официальное признание республикой "ДНР", "ЛНР", а также оккупированного Крыма в составе РФ "ничего не даст", однако если в будущем это будет необходимо, он готов издать соответствующий указ. Об этом глава государства заявил в интервью AFP, передает БелТА.

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"То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с ними сотрудничаем. А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.." Надо — признаю указом Президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно… какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер указал, что официальное признание "независимости" Донецка, Луганска, а также Крыма в составе РФ, "ничего не добавило бы" временно оккупированным территориям Украины, добавив, что республика и так сотрудничает с этими регионами.

Комментируя сообщения о возможности вступления белорусских войск в войну против Украины на стороне РФ, Лукашенко также отмели, что это не изменило бы ход боевых действий. Лидер республики сказал, что у Беларуси оружие аналогичное российскому, а в РФ "хватает людей, чтобы воевать".

"Мы там просто не нужны сейчас", — заверил Лукашенко.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин втягивает белорусские войска в полномасштабную войну, чтобы режим Лукашенко потерял опору и Россия смогла поглотить Беларусь.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Беларусь может начать скрытую мобилизацию среди своего населения.