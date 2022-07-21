"Це все балаканина": Лукашенко уникнув питання про визнання "ЛДНР" і Криму у складі РФ

Білоруська влада вже де-факто визнала "республіки" та "приєднання" до Росії окупованого Криму, а у відповідному указі поки що немає необхідності, вважає лідер країни.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що офіційне визнання республікою "ДНР", "ЛНР", а також окупованого Криму у складі РФ "нічого не дасть", проте, якщо в майбутньому це буде необхідно, він готовий видати відповідний указ. Про це глава держави заявив в інтерв'ю AFP, передає БелТА.

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"Тобто де-факто ми визнали, що є Крим, Луганськ і Донецьк. Тому що ми з ними співпрацюємо. А це все балаканина: "Чому там Лукашенко визнав, не визнав?.." Треба визнати указом Президента. Якщо це потрібно буде. Але зараз це нічого не дасть додатково... який сенс сьогодні, визнаю я публічно чи не визнаю", — сказав Лукашенко.

Білоруський лідер зазначив, що офіційне визнання "незалежності" Донецька, Луганська, а також Криму у складі РФ "нічого б не додало" тимчасово окупованим територіям України, додавши, що республіка і так співпрацює з цими регіонами.

Коментуючи повідомлення про можливість вступу білоруських військ у війну проти України на боці РФ, Лукашенко також наголосили, що це не змінило б перебіг бойових дій. Лідер республіки сказав, що у Білорусі зброя аналогічна російській, а в РФ "вистачає людей, щоб воювати".

"Ми там просто не потрібні зараз", — запевнив Лукашенко.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно висловив думку, що президент РФ Володимир Путін втягує білоруські війська у повномасштабну війну, щоб режим Лукашенка втратив опору і Росія змогла поглинути Білорусь.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Білорусь може розпочати приховану мобілізацію серед свого населення.