Россия хочет утилизировать армию Беларуси в Украине, чтобы убрать Лукашенко, — Подоляк

По мнению советника главы ОП, после того как Беларусь лишится вооруженных сил, РФ сможет легко ее оккупировать.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что Россия втягивает Беларусь в войну против Украины не только ради усиления боеспособности своей истрепанной армии.

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"России требуется утилизация белорусской армии и утрата опоры власти режимом Лукашенко, — подчеркнул Подоляк. — Далее – поглощение Республики Беларусь и оккупация российскими z-zомби".

Как Лукашенко реагирует на российскую угрозу?

Примечательно, что белорусский диктатор хоть и стремится всеми силами сохранить суверенитет своей страны, все чаще заявляет о том, что Беларусь не допустит "удара в спину россиянам" и говорит о всемерной поддержке Кремля. 3 июля, произнося речь по случаю годовщины независимости республики, Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь фактически создали единую армию.

12 июля Александр Лукашенко выступил перед выпускниками военных вузов и высшего офицерского состава вооруженных сил. Во время встречи он рассказал о том, что страны НАТО формируют бронированный кулак, чтобы ударить по России. Главное направление удара, по его словам, пройдет через Украину и Беларусь.

В конце июня во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Лукашенко сравнил сложившуюся на мировой арене ситуацию с 1941 годом и предупредил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси с предупреждением о том, что их втягивают в войну гораздо активнее, чем это было в феврале этого года. По мнению президента, в Кремле уже все решили за белорусских граждан.