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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия хочет утилизировать армию Беларуси в Украине, чтобы убрать Лукашенко, — Подоляк

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Фото: tut.by | Владимир Путин и Александр Лукашенко

По мнению советника главы ОП, после того как Беларусь лишится вооруженных сил, РФ сможет легко ее оккупировать.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что Россия втягивает Беларусь в войну против Украины не только ради усиления боеспособности своей истрепанной армии.

"России требуется утилизация белорусской армии и утрата опоры власти режимом Лукашенко, — подчеркнул Подоляк. — Далее – поглощение Республики Беларусь и оккупация российскими z-zомби".

Как Лукашенко реагирует на российскую угрозу?

Примечательно, что белорусский диктатор хоть и стремится всеми силами сохранить суверенитет своей страны, все чаще заявляет о том, что Беларусь не допустит "удара в спину россиянам" и говорит о всемерной поддержке Кремля. 3 июля, произнося речь по случаю годовщины независимости республики, Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь фактически создали единую армию.

12 июля Александр Лукашенко выступил перед выпускниками военных вузов и высшего офицерского состава вооруженных сил. Во время встречи он рассказал о том, что страны НАТО формируют бронированный кулак, чтобы ударить по России. Главное направление удара, по его словам, пройдет через Украину и Беларусь.

В конце июня во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Лукашенко сравнил сложившуюся на мировой арене ситуацию с 1941 годом и предупредил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси с предупреждением о том, что их втягивают в войну гораздо активнее, чем это было в феврале этого года. По мнению президента, в Кремле уже все решили за белорусских граждан.