Участие Беларуси в "спецоперации" в Украине уже определено, - Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что у них с Россией фактически единая армия.

Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает свой День независимости. В рамках торжественных мероприятий у Мемориального комплекса "Курган Славы" в Минске, Алесандр Лукашенко заявил, что не допустит "удар в спину россиянам". Президент Беларуси выступил перед собравшимися у "Кургана Славы" в Минске.

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"Нас сегодня упрекают в том, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. По ту сторону находится почти полсотни стран. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. Россия — это братское нам государство. И правда сегодня на стороне братской России", — сказал Лукашенко во время своего выступления.

Президент Беларуси считает, что для белорусов является трагедией "столкновение двух братских народов – россиян и белорусов". Лукашенко во время своей речи отметил, что против России в Украине сейчас воюют западные страны и что Беларусь будет поддерживать РФ и дальше.

"У нас теснейший союз с Россией. У нас уже давно создана единая группировка вооруженных сил, фактически единая армия. И наше участие в спецоперации мною определено давно. В первый день начала этой операции", — заявил Лукашенко.

Президент соседней страны, которая активно поддерживает РФ в ее войне против Украины, заявил, что Беларусь уже заняла оборону, чтобы не допустить "удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

"Мы заняли оборону от Бресткой крепости по южной границе. Блок НАТО принял решение увеличить численность своих вооруженных сил в Восточной Европе в 10 раз. Зачем это нужно делать в мирное время? Для того чтобы воевать. И мы будем делать все для того чтобы выстоять и победить", — сказал в своей речи Лукашенко.

Как уже писал Фокус, президент Беларуси заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие. Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире с положением дел в 1941 году.

Также Фокус разбирался с тем, нападет ли Беларусь на Украину и чем опасна ее армия, ведь вооруженные силы этой страны проводят военные учения на границе с Украиной.