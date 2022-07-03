Участь Білорусі у "спецоперації" в Україні вже визначена, — Лукашенко

Президент Білорусі заявив, що в них із Росією фактично єдина армія.

Сьогодні, 3 липня, Білорусь відзначає свій День Незалежності. У межах урочистих заходів біля Меморіального комплексу "Курган Слави" у Мінську Олександр Лукашенко заявив, що не допустить "удар у спину росіянам". Президент Білорусі виступив перед присутніми біля "Кургана Слави" в Мінську.

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"Нам сьогодні дорікають, що ми єдина країна у світі, яка підтримує Росію в її боротьбі проти нацизму. По той бік перебуває майже пів сотні країн. Ми підтримували і підтримуватимемо Росію. Росія — це братня нам держава. І правда сьогодні на стороні братської Росії", — сказав Лукашенко під час свого виступу.

Президент Білорусі вважає, що для білорусів є трагедією "зіткнення двох братніх народів — росіян і білорусів". Лукашенко під час своєї промови зазначив, що проти Росії в Україні зараз воюють західні країни і що Білорусь підтримуватиме РФ і надалі.

"У нас найтісніший союз із Росією. У нас уже давно створено єдине угруповання збройних сил, фактично єдина армія. І нашу участь у спецоперації мною визначено давно. У перший день початку цієї операції", — заявив Лукашенко.

Президент сусідньої країни, яка активно підтримує РФ у її війні проти України, заявив, що Білорусь уже зайняла оборону, щоб не допустити "удару в спину росіянам із боку натовських військ".

"Ми зайняли оборону від Брестської фортеці на південному кордоні. Блок НАТО ухвалив рішення збільшити чисельність своїх збройних сил у Східній Європі в 10 разів. Навіщо це потрібно робити у мирний час? Для того, щоб воювати. І ми робитимемо все для того, щоб вистояти і перемогти", — сказав у своїй промові Лукашенко.

Як уже писав Фокус, президент Білорусі заявив, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю. Лукашенко порівняв поточну ситуацію у світі зі станом справ у 1941 році.

Також Фокус розбирався з тим, чи нападе Білорусь на Україну та чим небезпечна її армія, адже збройні сили цієї країни проводять військові навчання на кордоні з Україною.