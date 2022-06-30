Россия должна быть готова применить ядерное оружие, — Лукашенко (видео)

Белорусский политик сравнил обстановку с 1941 годом и добавил, что России нужно "держать порох сухим".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сравнил нынешнюю сложившуюся ситуацию на мировой арене с 1941 годом. В этом контексте он заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие.

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Белорусский президент провел аналогию между нынешними отношениями России с западными странами и взаимоотношениями СССР и Германии перед началом войны.

"Мы должны быть готовы. Сорок первый год…когда мы верили. Поэтому мы верим, но должны порох держать сухим. По всем направлениям", — сказал Лукашенко.

Президент не согласился с формулировкой того, что "Путин захватил Беларусь" и делает в стране все что пожелает. По его словам два государства ведут согласованную политику и совместно готовы предупредить Запад возможным применением ядерного оружия.

"Склады ядерных боеприпасов — в России. У нас их нет… Мы абсолютно здраво и трезво понимаем, что вокруг нас происходит. И лучше им показать, что может быть, чем это случится. Нам эта война не нужна", — отметил Лукашенко.

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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и сказал, что их втягивают в войну гораздо активнее, чем это было в феврале этого года. По мнению Зеленского, в Кремле уже все решили за белорусских граждан.

Россия планирует в ближайшее время передать Беларуси системы "Искандер-М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. По словам президента РФ Владимира Путина ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.