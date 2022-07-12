Формируется бронированный кулак: Лукашенко снова рассказал, откуда готовится нападение (видео)

По словам белорусского диктатора, НАТО намеревается ударить по России со стороны Украины и Беларуси.

Во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Запад вынашивает планы напасть на Россию, сообщает "БЕЛТА".

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"Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты, — сказал Лукашенко. — Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара — ну, история повторяется — через Украину и через Беларусь".

В последнее время белорусские пропагандисты и сам Лукашенко постоянно говорят об угрозе со стороны Украины и ее западных союзников. В мае на государственном телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, посвященный планам нападения Украины на эту страну. В сюжете утверждалось, что "бандеровцы" очень хотят расширить территорию страны за счет части Гомельской и Брестской области, а у России отобрать земли, которые отошли к ней еще в XVIII веке.

Напомним, 3 июля, во время празднования Дня независимости Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что не допустит "удар в спину россиянам" и что белорусы — единственные в мире поддерживают российскую "борьбу против нацизма". По его словам, обе страны уже давно создали единую группировку вооруженных сил, фактически единую армии, и участие белорусов в так называемой "спецоперации" определено им в первый же день ее начала.

Как сообщалось, белорусские эксперты предупредили украинцев о том, что в ближайшие дни Беларусь может выпустить по Украине ракеты, которые на белорусские аэродромы уже подвозит Россия. В перехваченных радиопереговорах активно обсуждались цели на территории Украины.