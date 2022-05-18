Пропагандисты показали, откуда планировалось нападение на Беларусь (видео)

Они уверяют, что Украина намеревалась аннексировать часть Гомельской и Брестской области.

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На государственном телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, посвященный планам нападения Украины на эту страну. "Бандеровцы мечтают к Украине добавить часть Гомельской и Брестской области, а у России — земли, которые отошли к ней еще в XVIII веке, — сказано в сюжете. — Еще в 2018 году они предполагали, что именно эта территория в случае чего может стать плацдармом для введения российских войск в Украину".

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Пропагандисты заверили также, что украинцам выгодна война, так как она становится субъектом геополитики, а не возможным военным трофеем для стран Евросоюза.

Напомним, 11 марта президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о том, что Украина готовила атаку на подразделения белорусской и российской армий. После этого фраза "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стало интернет-мемом.

16 мая сообщалось, что после военных учений Беларусь развернула Силы специальных операций вдоль границы с Украиной. Кроме того, на полигонах на западе страны стоят подразделения противовоздушной обороны, артиллерии и ракет. Присутствие белорусских войск на границе с Украиной зафиксирует украинских военных на севере, а они не смогут быть направленны для проведения операций на Донбассе. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.