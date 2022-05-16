Сдержать силы ВСУ: разведка Британии рассказала, зачем Лукашенко выдвинул войска к Украине

Британские специалисты считают, что таким образом часть украинских военных не смогут быть направлены для проведения операций на Донбассе и отметили, что в Беларуси желают избежать прямого столкновения с Украиной.

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После военных учений в начале мая Беларусь развернула Силы специальных операций вдоль границы с Украиной. Кроме того, на полигонах на западе страны стоят подразделения противовоздушной обороны, артиллерии и ракет. Присутствие белорусских войск на границе с Украиной зафиксирует украинских военных на севере, а они не смогут быть направленны для проведения операций на Донбассе. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

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В ведомстве отмечают, что несмотря на ранние предположения, Беларусь не принимала непосредственного участия в войне против Украины. Однако белорусская территория была плацдармом для изначального наступления России на Киев и Чернигов. Кроме того, РФ совершала ракетные и воздушные налеты оттуда.

Британские разведчики считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку российского вторжения и желает избежать прямого столкновения с Украиной. Это связано с тем, что в Минске боятся санкций Запада, возмездия Киева и возможного недовольства белорусскими вооруженными силами.

Напомним, 10 мая в Беларуси объявили о задействовании Сил специальных операций на трех направлениях. Тогда начальник Генштаба белорусских ВС Виктор Гулевич заявил, что это связано с тем, что Украина сконцентрировала на границе около 20 тысяч военных, а "угроза вокруг Беларуси нарастает".

11 мая военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украине стоит быть готовой к столкновению с белорусской армией. Он считает, что вероятность прямой войны с Беларусью 50 на 50, однако пренебрегать этим фактом нельзя.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что опасаться нечего. По его словам, угроза со стороны Беларуси нереальна, потому что без поддержки российской армии она не будет нападать на Украину.