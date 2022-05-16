Стримати сили ЗСУ: розвідка Британії розповіла, навіщо Лукашенко направив війська до України

Британські фахівці вважають, що так частину українських військових не зможуть направити на проведення операцій на Донбасі, й зазначили, що в Білорусі бажають уникнути прямого зіткнення з Україною.

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Після військових навчань на початку травня Білорусь розгорнула Сили спеціальних операцій уздовж кордону з Україною. Крім того, на полігонах на заході країни стоять підрозділи протиповітряної оборони, артилерії та ракет. Присутність білоруських військ на кордоні з Україною зафіксує українських військових на півночі, а їх не зможуть спрямувати на проведення операцій на Донбасі. Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

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У відомстві зазначають, що попри ранні припущення, Білорусь не брала безпосередньої участі у війні проти України. Проте білоруська територія була плацдармом для початкового наступу Росії на Київ та Чернігів. Крім того, РФ здійснювала ракетні та повітряні нальоти звідти.

Британські розвідники вважають, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, врівноважує підтримку російського вторгнення та бажає уникнути прямого зіткнення з Україною. Це пов'язано з тим, що в Мінську бояться санкцій Заходу, відплати Києва та можливого невдоволення білоруськими збройними силами.

Нагадаємо, 10 травня в Білорусі оголосили про залучення Сил спеціальних операцій на трьох напрямках. Тоді начальник Генштабу білоруських ЗС Віктор Гулевич заявив, що це пов'язано з тим, що Україна сконцентрувала на кордоні близько 20 тисяч військових, а "загроза довкола Білорусі наростає".

11 травня військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україні варто бути готовою до зіткнення з білоруською армією. Він вважає, що ймовірність прямої війни з Білоруссю 50 на 50, проте нехтувати цим фактом не можна.

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що побоюватися нема чого. За його словами, загроза з боку Білорусі нереальна, тому що без підтримки російської армії вона не нападатиме на Україну.